Santiago. Un incendio afecta sembradíos de pinos en una sección de la comunidad de Los Montones, del municipio de San José de las Matas (Sajoma).



Las autoridades ambientales aún no establecen las causas del fuego que devora una importante cantidad de pinos en áreas de Aguas Calientes, aunque algunos lo atribuyen a hechos vandálicos. De acuerdo con informaciones ofrecidas por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, el fuego afecta seis puntos de la sección de Piedra Partida.



Debido a que el fuego se registró al atardecer del lunes, los bomberos decidieron retomar las labores en la mañana de este martes. Ambientalistas y propietarios de los terrenos sembrados de pinos afectados por el siniestro temen que pueda continuar propagándose.



Debido a la falta de lluvias, las autoridades ambientales han exhortado a los residentes en zonas montañosas, donde hay reservas de árboles, a no quemar basura para que no se registren incendios que no puedan controlar.