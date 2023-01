El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informó ayer que hasta el momento no hay evidencias de que en el rapto de la niña en la maternidad San Lorenzo de Los Mina estuviese involucrado el personal de salud.



El funcionario indicó que lo importante en este momento es que la recién nacida, que fue raptada en el referido centro la madrugada del pasado viernes, fue rescatada y se encuentra sana y salva.



“No hay médicos ni enfermeras suspendidos y no hay ninguna evidencia en este momento de que personal de salud, por lo menos donde nosotros estamos, tengan que ver con esto. El personal de salud de la mayoría de los hospitales se entrega y trabajan en cuerpo y alma. No queramos llevar esto también al área del servicio de salud, son cosas que ustedes vieron que hasta ahora no tiene ningún tipo de vinculación con enfermeras ni médicos, salvo que los organismos de investigación digan otra cosa”, expresó Lama.



Debe reforzarse seguridad en centros



No obstante esto, indicó, que el caso deja como lección que, indudablemente, se debe seguir reforzando la seguridad en los centros de salud.



“Lo importante es que gracias a Dios la criatura fue rescatada. Fue un trabajo muy intenso de todos los organismos de investigación, de la misma Policía Nacional y de los organismos que participaron, se recuperó la criatura en buenas condiciones de salud, se están siguiendo los protocolos para cumplir el cierre de este proceso y esto nos sigue dando de enseñanza, indudablemente, que debemos seguir mejorando la seguridad, no solamente de este tipo. Ustedes han visto cómo en múltiples oportunidades algunos médicos, enfermeras, personal que trabaja en emergencias, han sido agredidos en el desempeño de sus funciones. Entonces, se está trabajando para eso y gradualmente debemos ir implementando los planes de mejora”, apuntó.



Entregan recién nacida a familiares



La niña recién nacida que fue raptada del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina fue entregada ayer a sus padres. “Fueron muchos días de dolor de cabeza, de tormento, no dormía, no comía tampoco, pero puse todo en manos de Dios y luego en la justicia”, expresó Gerali Payano, madre de la menor en una rueda de prensa realizada en centro de salud para dar a conocer los resultados de la prueba de ADN que confirmó la compatibilidad sanguínea con la madre.



El director del centro, Leonardo Aquino, informó que la niña fue despachada en perfecto estado de salud.

Se espera solicitud medida coerción acusada

Se espera que se solicite la medida de coerción a la autora del suceso, Pamela Rosario, quien fue grabada por las cámaras de seguridad vestida de enfermera y cargando un maletín. La niña fue recuperada en una vivienda ubicada en una comunidad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. La madre de la niña ha dicho que el día del rapto una supuesta enfermera se le acercó para darle un medicamento a la bebé y se la llevó.