El nuevo punto de transmisión del cólera en la República Dominicana es el barrio Villa Liberación en Santo Domingo Este, comunidad que al igual que La Zurza y otros de los sectores capitalinos donde se han detectado casos tiene altos niveles de contaminación que facilitan el origen de esta y otras enfermedades.



Tras el registro de seis contagios nuevos y varias muertes sospechosas en la zona, el Ministerio de Salud Pública (MSP) instaló un hospital móvil en las afueras del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria para mantener una vigilancia activa con fines de evitar el desborde de la situación.



“Desde aquí vamos a darles servicios de primera mano a los comunitarios de este sector”, expresó la directora del Área I de Salud, Ciprelli Marrero, que a la vez informó que cuentan con un personal de 150 miembros conformado por médicos, enfermeros e inspectores sanitarios para realizar las labores de promoción y prevención con las que están entregando cloro y sales de rehidratación oral a los lugareños para que se protejan de la afección.



La doctora declaró que todavía desconocen la principal causa de la aparición de infectados en la comunidad, pero indicó que han identificado casos con el agua y por esto están tomando muestras a través de coprocultivos para evaluar su calidad.



Asimismo, agregó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) está trabajando con el problema de las cloacas y filtrantes tapados, que es de gran preocupación para los residentes del lugar porque propician el contagio de la condición.



Marrero detalló que por la cercanía que tienen con la barriada donde también pasan las aguas del río Ozama; San Luis y El Tamarindo son otros dos sectores que pueden producir casos de cólera, por lo que llamó a las personas a que acaten las medidas preventivas dictadas por las autoridades para no sufrir la patología.



Asimismo, instó a quienes presenten cuadros diarreicos a acudir a cualquier centro de salud para que reciban asistencia médica.



Caldo de cultivo



Para comunitarios como Rubén de León, la insalubridad que hay en varias áreas de Villa Liberación hacen que el ambiente se torne propicio para que se desarrollen contagios de cólera.



“Estamos viviendo unos momentos caóticos (…), nosotros necesitamos que el presidente Luis Abinader tome cartas en el asunto”, resaltó.



El miembro de la junta de vecinos explicó a este medio que el mal manejo en la recogida de la basura es uno de los factores que influyen en la detección de casos positivos, porque las brigadas de la Alcaldía de Santo Domingo Este no abarcan toda la localidad levantando los residuos sólidos.



De igual manera, señaló que una planta de tratamiento que tiene años abandonada es otra de las causantes de contagios, por lo que entiende que la Caasd debe intervenirla de manera inmediata.



Carlos Andrés Mella Tineo también destacó el problema que tienen con el sistema de excreta, que hace que la falta de tuberías llenen las calles de desperdicios sobre todo cuando llueve.



No obstante, la señora Lidia de Óleo responsabilizó a algunos de los munícipes por la notificación de afectados con cólera, porque no acostumbran a colaborar con la limpieza y lanzan la basura a todas partes.



“El camión viene pero hay gente indisciplinada”, precisó.



La dama destacó que se mantiene aplicando las recomendaciones de las autoridades para no contraer la enfermedad diarreica, como la higienización de las manos y el lavado correcto de los alimentos, especialmente de los vegetales.



Albenida Nova Ferreras tampoco se está descuidando con las normas de higiene, y diariamente está limpiando toda su casa para que el padecimiento no impacte a su familia.

Un personal hace un levantamiento de casos en las calles del barrio.

Consternación por muertes sospechosas

De acuerdo con residentes de Villa Liberación, en los últimos días han fallecido al menos cuatro personas con síntomas sospechosos de cólera. Dos de ellas incluso son miembros de una misma familia, un niño de nueve años y su abuela de 78, que según allegados antes de perder la vida sufrieron vómito y diarrea abundante como los que ocasiona la bacteria en los que padecen la enfermedad. La madre de Wellington Delgadillo también murió con indicios de un contagio de la afección, pero a esta nunca le practicaron la prueba para confirmar o descartar su positividad al padecimiento. Así lo afirmó su vástago, que se quejó de que a la señora no le prestaran la asistencia correcta en el hospital donde pereció.