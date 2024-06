Diputados de distintos partidos tienen opiniones encontradas sobre el tema que resurge en los centros educativos

Diputados de distintos partidos políticos sostienen opiniones encontradas sobre el tema de la ideología de género, que resurge en los centros educativos del país debido a un taller realizado por una dependencia del Ministerio de Salud Pública.



Se pronunciaron al respecto diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Alianza País (AlPaís), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Frente Amplio (FAMP).



En el taller “De joven a joven”, dado por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género a estudiantes del Liceo Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz (La Perito), se usó un material que hacía referencia al polémico tema, del cual viene la ola de críticas.



La presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara Baja, Magda Rodríguez (PLD), consideró “precipitada” la decisión de Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, de suspender las actividades del Departamento de Igualdad y Equidad de Género de esa entidad. Lo mismo piensa el diputado (PRM) Eugenio Cedeño.



Para la legisladora, las instituciones o ministerios no deben manejarse en función de opiniones sino según la ley.



“El Departamento de Igualdad de Género existe porque la ley manda a que hayan departamentos de igualdad de género en las oficinas públicas y en los ministerios, pero hablar de igualdad de género y de equidad de género no es una disposición de un ministro ni de una persona, es que la Constitución de la República habla de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley; de que el Estado tiene tomar todas las medidas necesarias para hacer posible esa igualdad”, explicó.



Rodríguez recordó que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 habla de que la igualdad y la equidad de género es un elemento que hay que trabajar desde las instituciones públicas.



Cree que la dependencia de Salud Pública dio la conferencia en el marco de que los índices de violencia están altos y abundan los feminicidios, “y que como sabemos que la violencia es un problema multifactorial, multicausal, hay que abordarlo desde diferentes aristas: desde la educación, salud pública, la cultura, los medios de comunicación, la familia e iglesias… tienen que tener diferente abordaje”.



Está convencida de que si no se va a la raíz del problema de manera preventiva, seguirán los mismos resultados.



Sobre la frase del taller que causó revuelo: “Hombre/mujer no nacen, se hacen (…)”, significa –según la diputada- que muchas veces las características asignadas a las mujeres y a los hombres vienen por múltiples factores, como los descritos recientemente, “en ese sentido vino dirigido ese taller”.



De igual manera, a Eugenio Cedeño le pareció que el titular de Salud Pública fue “muy precipitado” al dejar sin efecto los talleres, “sin haber investigado a fondo” su contenido.



“Todo el mundo sabe cuál es mi posición con respecto al tema ideológico de género, pero yo creo que fue muy precipitado el ministro, sin haber investigado a fondo. Por lo que yo veo, es una pantalla… que habla acerca de la construcción del género, que no es a partir del nacimiento sino de que hay una construcción social, pero habría que ver si es que la profesora estaba enseñando, puliendo esa premisa que se dice, porque ahí no hay como un contexto, y las cosas no se manejan así”, comentó.



Elías Wessin felicita a Víctor Atallah por decisión



Contrario a su dos colegas, Elías Wessin (PQDC), titular de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, felicitó a Atallah por lo que hizo.



“Es una decisión que parece que fue en consulta, donde a todas luces se está enseñando ideología de género, aunque los defensores de la misma digan que eso no existe. Si está, solamente había que ver la pizarra lo que estaba diciendo que el hombre no nace hombre, ni la mujer nace mujer, sino que es una construcción social”, subrayó.



La enseñanza impartida por el departamento de Salud Pública, según Wessin, es una línea filosófica que viene desde Simone de Beauvoir, “el existencialismo”, que se contrapone a lo científico, “porque lo científico dice que biológicamente si usted nació con un pene, usted es un varón; y si usted nació con una vulva, usted es una hembra. Entonces, se quiere refutar eso con mucha palabrería, y se le quiere enseñar a nuestros hijos y a nuestra juventud una cosa que es totalmente distorsionada”.



Preguntas para el Gobierno



El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo (FAMP), dijo que se le debe preguntar al Gobierno cuál es su posición sobre el tema de la violencia contra la mujer “y si hay una política de adoctrinamiento con relación a estos temas de la cuestión de género”.



“Es decir, hay un adoctrinamiento de los conservadores y ultraderechistas que quieren adoctrinar la población dominicana con cuestiones religiosas y cuestiones contrarias a la Constitución y a ley? Yo creo que ese tema es que habría que preguntarle al Ministerio de Salud Pública, ¿cuál es la posición que ellos tienen y cuál es la política del Gobierno con respecto a este tema?”, cuestionó.



Cuidar los derechos y la cultura



El legislador Pedro Martínez (AlPaís), tras recordar que la sociedad dominicana tiene unas características particulares que deben de ser respetadas a la hora de tratar un tema determinado, indicó que se debe tener cuidado con dos aspectos: con “rozar” los derechos de las personas y con la cultura de una nación.

Ponderó que la República Dominicana en su mayoría es de creencia cristiana. “Ahora, hay aspectos que son los que entran en discusión: ¿Qué debemos hacer con las personas que piensan diferente? Debemos garantizarles derecho, sin tocar el mundo de creencias”, afirmó.



El diputado nacional entiende que, a través de los talleres propiciados por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género, el MSP inobservó el aspecto cultural.



También habló del tema la diputada de ultramar Adelys Olivares (PRM), quien desfavorece que en la República Dominicana se promueva la ideología de género. La congresista, quien viene de una familia de raíces cristianas, considera que Salud Pública debe definir bien el tema que va a tratar en los talleres antes de que sea aplicado.

Preguntan directoras de centros al Minerd

“El Ministerio de Educación tiene la obligación de aclarar a la población nacional lo relativo con este tema”, fueron las palabra de Carmen Caraballo, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, al referirse a la charla impartida a estudiantes, cuyo material utilizado hace una clara referencia a la ideología de género.



Caraballo cree que el Ministerio de Educación (Minerd) debe tomar las previsiones de cómo manejarse en virtud de esto que ha sucedido, “porque estas son de las cosos que surgen a nivel mediático, porque no se conoce bien lo ocurrido por lo que el Ministerio debe aclarar lo sucedido en ese centro educativo”, aseguró.



Hasta el momento, el Minerd no se ha pronunciado respecto a la charla “De joven a Joven”, que fue impartida a 30 estudiantes del Liceo Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz (La Perito), donde, entre los ejercicios grupales que se desarrollaron, se estuvo el tema: “Hombre/mujer no nacen, se hacen: Construcción social del género y las identidades”.



Se recuerda que desde el pasado viernes se hizo viral una imagen publicada en el Instagram del Minerd, que muestra a una instructora con alumnos de secundaria y detrás una pizarra digital con la frase: “Hombre y mujer no nacen, se hacen”.



Ante este polémico tema también se refirió la directora del Centro Cultural Poveda, Dinorah García Romero, quien manifestó que, “el hombre y la mujer nacen y se van construyendo en el proceso que se da en la familia, en la sociedad, en la escuela y en la diversidad de instituciones por las que pasan. Yo no creo que el hombre y la mujer sean una construcción casual o accidental”. Sin embargo, asegura que es un derecho y una necesidad trabajar y estudiar la perspectiva de género en los centros educativos, en las universidades y en los institutos superiores “Se le está dando un poder sagrado a lo que dicen en las redes sociales y a lo que inventan algunas instituciones. Nosotros lo que debemos tener es criterios, principios y valores claros”, afirmó.