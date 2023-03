El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social notificó de tres nuevos casos de cólera correspondientes a una mujer de 20 años, un hombre de 38 ambos dominicanos y una menor de 5 años, de nacionalidad haitiana.



Los casos se registraron en barrios de la capital y Santo Domingo Norte, elevando el total a 96.



Los pacientes fueron evaluados y se les aplicó el tratamiento de lugar entre 16 y 18 del presente mes de marzo, luego de presentar diarrea acuosa, no obstante no se encontraban deshidratados por lo que fueron estabilizados y enviados a sus hogares para continuar con sus tratamientos.



El reporte epidemiológico señala que en el país hay cero ocupación de camas por cólera, y precisa que hasta la fecha no se ha reportado oficialmente ningún fallecido por esta enfermedad.



El Viceministerio de Salud Colectiva, la Dirección de Epidemiologia y la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio mantienen los operativos preventivos de seguimiento y control de casos y la intervención permanente para detectar cualquier sospecha de emergencia que pudiere presentarse.



De acuerdo con el reporte epidemiológico hasta el momento no hay familiares de los pacientes con síntomas sospechosos de la enfermedad. Salud Pública se mantiene exhortando a la población a cuidarse y si presenta cuadros de evacuaciones diarreicas acuosas varias veces en el día, mantenerse bien hidratados y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.



Con la finalidad de prevenir contagios, las autoridades tienen una campaña a través de los medios de comunicación donde invitan a la población a lavarse bien las manos, cocer bien los alimentos y a tomar otras medidas contra la enfermedad. Además, en algunos barrios la entidad está realizando operativos casa a casa.