La alta presencia de afecciones respiratorias sobre el territorio nacional ya se está sintiendo en los hospitales del país que registran un incremento en el número de ingreso de personas afectadas con padecimientos virales como la influenza.



No obstante, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, aseguró ayer que los centros hospitalarios aún no están abarrotados de pacientes, por lo que todavía tienen espacio disponible y cuentan con el personal capacitado para ofrecer atenciones a la ciudadanía.



“Hay periodos del año donde ciertas enfermedades se incrementan porque muchas son estacionarias, sin embargo en estos momentos no tenemos ningún tipo de presión en el nivel de ocupación”, expresó el especialista.



Destacó que el comportamiento de los virus que están circulando sobre la geografía nacional, todavía no han presentado ningún tipo de manifestación epidemiológica que motive a tomar acciones adicionales, pero indicó que la población debe cuidarse aplicando las medidas de precaución necesarias para evitar los contagios ante quienes están comprometidos.



Agregó que las personas tienen que ingerir mucha agua y cítricos para fortalecer el sistema inmunológico, y los grupos vulnerables como los ancianos, niños y los que padecen alguna enfermedad inmunodeprimida deben aplicarse las vacunas que están disponibles para prevenir las afecciones respiratorias.



Manifestó que también se puede volver al uso de las mascarillas para fortalecer la protección contra las enfermedades de ese tipo, que se transmiten con facilidad a través de la gotículas que provienen de la tos y los estornudos.



Para expertos la alta incidencia que tiene actualmente la influenza y otras patologías gripales en el país y en las demás naciones de la región, es producto del cambio climático.