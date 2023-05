Quienes ya sufrieron de varicela están protegidos contra la nueva oleada de la enfermedad que tiene la República Dominicana, que hasta abril había provocado 3 mil 693 contagios.



La información la ofreció ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que destacó que la afección es leve y ante el surgimiento de síntomas como la fiebre se trata con analgésicos para bajar la temperatura.



Sin embargo, recomienda a los infectados que visiten especialistas como pediatras y dermatólogos, para que reciban el tratamiento correcto para combatirla.



Asimismo, dijo que a la hora de tener comezón en parte del cuerpo por las pápulas que se alojan en la piel, los contagiados no pueden colocarse sustancias extrañas para detenerla.



Destacó que actualmente el país, sobre todo la ciudad de Santo Domingo que es la demarcación que concentra la mayor cantidad de casos, está siendo impactado por una viruela estacional que generalmente aparece en el presente mes.



Señaló que los niños, que son el grupo de edad más afectado, al igual que los adultos, deben aislarse cuando son alcanzados por el virus que es altamente contagioso y de fácil propagación.



En ese sentido, manifestó que ya informaron al Ministerio de Educación (Minerd) para que tome las medidas correspondientes para que no se produzcan brotes de la enfermedad en los centros educativos.



La inmunización



Rivera declaró que la vacuna contra la viruela no está incluida en el programa nacional de vacunación porque no representa riesgos de internamiento, ni otra carga para el sistema de salud.



No obstante, la titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), Aida Lucía Vargas, explicó el miércoles que estudian la posibilidad de que el suero que contrarresta la patología forme parte de los biológicos que brindan gratuitamente a la población para hacer frente a enfermedades como el tétanos, la difteria y el sarampión, así como la rubéola y paperas, al igual que el polio que se está erradicando en algunos países.

Todavía no hay reportes de la chikungunya

El doctor Daniel Rivera, también informó a la prensa que el país aún no registra casos de chikungunya, enfermedad que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tiene una alta incidencia en algunas naciones de la región en lo que va de este año. El funcionario explicó que la presencia de la patología siempre estará vinculada a los contagios de dengue, que de acuerdo con las autoridades tiene una tendencia a la baja. Sin embargo, resaltó que continúan vigilantes, por lo que ya cuentan con pruebas para notificar el virus que causó un brote de infectados en el año 2014.