El juicio de fondo en contra de los 11 imputados en el caso de David de los Santos, se inició ayer con la presentación de 4 de 22 testigos que presentará el Ministerio Público.



Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escucharon los testimonios con los cuales el órgano persecutor busca demostrar que el joven fue sometido a tortura y barbarie cuando fue detenido en el destacamento del Naco el 27 de abril 2022.



Uno de estos testigos fue el nacional haitiano Metor Jacques, quien fungió como intérprete de su paisano Wistel Pieer, que se encontraba detenido al momento en que David fue llevado al destacamento policial.

El Ministerio Público presentó al traductor como testigo, debido a que perdió el paradero de Pieer.



“Él me dijo que el calvo le daba así (gesticulaba trompadas con las dos manos), diciéndole tú no te vas a callar, tú no te vas a callar, mientras el grande (David de los Santos) estaba esposado tirado en el piso”, testificó ante el tribunal.



Dijo que Pieer narró ante los fiscales que el joven De los Santos mientras sus compañeros de celda lo golpeaban él gritaba: “Por favor no me maten, por favor”.



La señora Damiana Correa, madre de David de los Santos también testificó ante el tribunal: “Cuando yo vi a mi hijo yo no me pude contener, porque mi hijo parecía un monstruo. A mi hijo se lo comieron como si fuera un animal”, expresó.



El abogado Waldo Paulino expresó que el testimonio del haitiano carece de sustento debido a que el Ministerio Público le pagó al limpiador de zapatos a las afueras del Palacio de Justicia para que fungirá como intérprete de las declaraciones del compañero de celda de David de los Santos.