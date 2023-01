El secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Sánchez Cárdenas, exhortó a las autoridades a sincerar los casos de cólera que hay en el país, a agilizar las pruebas y a elaborar un protocolo con medidas que controlen los brotes que han surgido en varios puntos.



En nota de prensa, el ex titular de la cartera sanitaria manifestó que la institución debe insistir en el reporte de los casos de cólera que se están presentando en los hospitales y no hacer autopsia luego de fallecido un paciente con síntomas de la enfermedad.



El galeno también calificó las medidas adoptadas por las autoridades como poco efectivas, sobre todo la vigilancia en la zona fronteriza para controlar los contagios de la afección.



“No han sido eficaces, porque se puede no tener diarrea manifiesta en el momento de revisión, pero se puede ser un portador, que creo que es lo que está pasando actualmente… pues ahí llega el vibrio cólera”, expresó.



Dijo que el Gobierno debe velar por la higiene de los lugares donde la gente ingiere alimentos en la calle; así como por la calidad y abastecimiento del agua.



“Estamos hablando del comportamiento de una enfermedad, no es un ataque al ministro, no es un ataque al Gobierno, estamos hablando de tratar públicamente y ventilar las ocurrencias de esos casos”, precisó el especialista que fue entrevistado en el programa de televisión Despierta RD.



Sánchez Cárdenas exhortó a la población a tomar las medidas sanitarias pertinentes, debido a que la higiene es fundamental para evitar la contaminación y propagación del cólera que se adquiere por la vía digestiva.



Asimismo, instó a las autoridades a continuar con la campaña preventiva en las estaciones de autobuses, y a poner atención en los tarantines y ventas de alimentos ambulantes.