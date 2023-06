Email it

Desde finales de mayo hasta el presente mes los casos positivos de covid-19 aumentaron un 11 por ciento, alza que también reflejan otros indicadores de la enfermedad que están provocando que algunas personas vuelvan a usar mascarillas de manera preventiva.



Según datos de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), para el 31 de mayo el país solo registraba 90 contagios nuevos del virus, los cuales aumentaron a la semana siguiente por lo que el siete de junio los infectados eran 273.



La elevación en los contagios continuó y el 14 del mes en curso sumaron 277, mientras que el 21 ascendieron a 545, y el pasado miércoles los afectados con la patología infectocontagiosa subieron a 777.



Los casos activos también se incrementaron, al pasar de 111 para finales de mayo a 842 durante la presente semana, al igual que la positividad acumulada que aumentó nueve puntos porcentuales, debido a que después de estar en 1.59 por ciento ahora se encuentra en 10.97; sin embargo, según las autoridades, a pesar de que se mantiene en constante elevación es la más baja de toda la región de Las Américas.



Ante el aumento en la incidencia del padecimiento, el Ministerio de Salud Pública considera que la población no debe alarmarse sino recurrir a las conocidas acciones preventivas para no enfermarse, porque el virus está demostrando un comportamiento endémico, es decir que en ciertas temporadas tendrá más prevalencia que en otras.



Para evitar el covid-19, además del uso de tapabocas, las autoridades recomiendan completar el esquema de vacunación, lo cual se puede hacer de manera gratuita en los centros de inoculación habilitados en toda la geografía nacional.



Conforme a la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), hasta el martes en el presente mes se habían vacunado 16 mil 958 personas, lo que significa un aumento en comparación con mayo donde solo 15 mil 920 buscaron el fármaco.



De la mano con otros virus



El infectólogo Héctor Balcácer declaró que no se puede ocultar el alza del covid-19 en estos momentos, cuando también se encuentra circulando sobre el territorio la influenza, que está presentando manifestaciones importantes como fiebre alta, diarrea y mucho dolor de cabeza.



En una entrevista para el programa Propuesta de la Noche, el especialista señaló que con frecuencia se está viendo personas afectadas con ambos virus, los cuales pueden ocasionar un cuadro clínico de gravedad.



Balcácer manifestó que es importante la realización de una prueba diagnóstica para determinar el contagio de cada enfermedad, y administrarse la vacuna que hace frente al coronavirus, sobre todo la cuarta dosis cuando se tiene más de 64 años de edad, diabetes, problemas cardiacos, hipertensión arterial, VIH, y existe la costumbre de fumar desde hace 15 o 20 años.

Los síntomas que están presentado los afectados

Fiebre, cefalea, dolor de cuerpo, náusea, mareos y pérdida del apetito, son algunos de los síntomas que están llevando a personas a la sede del Ministerio de Salud Pública para confirmar o descartar la infección del covid-19. El joven Edwin Marte de 31 años y la señora Ana Mercedes López de 69, figuran entre los que asistieron ayer a la carpa habilitada por la entidad, pero lo hicieron para practicarse una muestra de seguimiento para conocer si estaban libres de la enfermedad, luego de permanecer varios días recluidos en sus casas con el contagio del virus del Sars Cov 2.