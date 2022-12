Cuando en el país empezaron a descender los casos de covid-19, virus que desde hace dos años está sobre la geografía nacional, volvieron a aparecer los contagios de las enfermedades que tienen una presencia permanente en el territorio por ser de carácter endémico.



Durante el presente año y debido a los milímetros de lluvia que recibió la nación, hubo una alta prevalencia de afecciones tropicales como el dengue, la malaria y la leptospirosis, aunque no todas fueron de gran impacto.



Es el caso de la patología transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que según datos del último boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), para finales de noviembre se registraban 8 mil 656 casos y 42 fallecimientos, cifras que superan las del 2021 porque que para la misma fecha solo se habían reportado 2 mil 608 infectados y 23 fallecimientos.



De acuerdo con la institución, en todo el 2022 Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega y el Distrito Nacional figuran entre las provincias que tuvieron mayor prevalencia de dengue, cuya infección dejó a varios niños hospitalizados.



En el país también se produjeron más contagios de malaria en comparación con el año pasado; con 293 casos de enfermos con el padecimiento hasta el citado mes superan en un 84.64 por ciento a los del 2021 que para ese tiempo sumaban 248.



Sin embargo, en el último reporte epidemiológico el organismo sostiene que a diferencia del pasado año, en el presente no se habían notificado muertes por consecuencia de la afección que provocó un foco activo de contagios en San Juan de la Maguana.



En cuanto a la leptospirosis, para mediados de noviembre se habían notificado 190 casos, pero en el mismo periodo en el 2021 el número de infectados era de 263.



Las defunciones por la enfermedad que suele transmitirse cuando una persona tiene contacto con las heces o la orina de animales infectados con la bacteria leptospira, también eran superiores el año pasado porque se contabilizaban 29 muertes, siete más que las 22 que se registraban hace semanas.



Prevenibles por vacunas



A días de culminar el 2022 en el país no se registran casos de difteria, que ocasionó que 18 menores de edad resultaran infectados en el 2021 porque no tenían la vacuna que la previene.



Conforme a los reportes de la citada institución, tampoco se han notificado enfermos de polio, rubéola y sarampión, y es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) volvió a realizar una jornada nacional de vacunación para evitar nuevos contagios.



No obstante, son 27 las personas que fueron reportadas positivas al tétanos, cinco a la tosferina y cinco a la enfermedad meningocócica.



Otros padecimientos



A igual que otras naciones, la República Dominicana fue víctima del brote de viruela del mono que azotó prácticamente a todo el mundo, sin embargo la presencia de la enfermedad cutánea no causó situaciones de emergencia.



En el país el primer caso de la afección se detectó a inicios de julio en un joven de 25 años y al término de octubre los contagios superaban los 30 pero no se registraban defunciones.



El territorio también sufrió una reaparición del cólera. Luego de dos años sin infecciones, el brote que se originó en Haití ha ocasionado ocho casos, dos importados y seis locales.

El comportamiento del coronavirus

La mayor incidencia del covid-19 fue a inicios de año, cuando el país tenía la presencia de la variante ómicron que pese a que causaba un contagio de menor gravedad, se transmitía con mayor facilidad y esto ocasionó una quinta ola de contagios. Durante los meses de noviembre y a inicios del presente mes, el virus volvió a reactivarse debido al clima frío propicio de la temporada otoño-invernal y la circulación de nuevas subvariantes del ómicron, pero no se originó un repunte de gran magnitud. En el boletín epidemiológico publicado ayer por el Ministerio de Salud Pública se reportaron dos contagios nuevos, pero solo se realizaron 24 muestras para detectar la patología. La institución declaró que la positividad diaria se ubicó en 20.00 por ciento, la de las últimas cuatro semanas en 14.81, y que los casos activos bajaron a 633. Dijo que la ocupación de camas regulares está en 1.4 por ciento, con 34 utilizadas de las 2 mil 373 disponibles. Asimismo, señaló que las de intensivos se sitúan en 1.9 por ciento, con 11 ocupadas de las 585 habilitadas. Mientras que el uso de ventiladores para la respiración asistida se encuentra en un 0.6 por ciento, con tres utilizados de los 469 distribuidos en la red de hospitales públicos.