Santo Domingo,- El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim explicó que cuando fue creada la Seguridad Social en la República Dominicana, se concibió que el régimen subsidiado lleva una cápita muy diferente al que tiene el Contributivo.

Hazim agregó que los costos que tiene el Senasa con el subsidiado deben ser muy bien administrado porque eso fue hecho para la Red Pública de Salud, que quiere decir que el subsidiado se tenía que atender, obligatoriamente, en los Centros de Atención Primaria del gobierno, o en los hospitales.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, el funcionario del sector salud indicó que, en aquellos casos donde los hospitales estaban en condiciones inhumanas, entonces Senasa tuvo que contratar clínicas privadas, pero con la misma tarifa que se le da al hospital.

Recordó que esa situación fue más acentuada a principio de la presente gestión, cuando el Servicio Nacional de Salud recibió alrededor de 50 hospitales en condiciones no aptos para recibir pacientes, como era el caso específico del Hospital Regional Antonio Musa de su provincia Natal, San Pedro de Macorís.

“Para que esas clínicas le pudieran dar la atención al paciente, mientras las Red Públicas se activaban, entonces ya te puedo decir que quedan muy pocas clínicas privadas con el Régimen Subsidiado, porque en la gestión del presidente Luis Abinader, en estos dos años y tanto que tenemos, ya se están mejorando esas Red Públicas”, detalló el facultativo.

El galeno explicó que se están inaugurando hospitales y se continuará con ese programa, y en tal sentido mencionó el Hospital de la Mujer, la Maternidad del Hospital de Herrera, lo mismo se ha hecho en Santiago y Villa Hermosa en Santiago, lo que implica que las cosas están cambiando.

Ante la inquietud que ha manifestado, en reiteradas ocasiones, las limitaciones de coberturas del Régimen Subsidiado, el funcionario sostuvo que dicho gremio sabe muy bien que ese seguro se hizo para la Red Pública.

“No tiene como verse en el sector privado, a menos que tú me digas, por ejemplo, en San Carlos no hay hospital ni Atención Primaria, porque el hospital está cerrado o no tiene tomografía, resonancia, entonces yo tengo como gerente que buscarle a ese sector un lugar donde no tenga que trasladarse a un lugar tan distante como San Cristóbal”, ejemplificó.

Insistió en que, en ese caso, hay que buscar un centro privado, discutir esas tarifas, hasta que el gobierno pueda cumplir con el sector público para poderlos mandar allá.

“Déjame informarte una cosa, cuando fue creada la Seguridad social en nuestro país, el Subsidiado lleva una cápita muy diferente a la cápita que lleva el Contributivo, con esto te quiero decir que los costos que nosotros tenemos con el Subsidiado deben ser muy bien administrado, eso fue hecho para la Red Pública de Salud, es decir que el asegurado subsidiado tenía que atenderse obligatoriamente en los Centros de atención Primaria del gobierno, o en los hospitales”, remachó Hazim.

Porcentaje de afiliados

Santiago Hazim aclaró que el tema de los afiliados que deberán caer en el renglón de Contributivo-Subsidiado no es competencia de la ARS que dirige, sino que es competencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social quien junto con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tienen que hacer los números para autorizar que esto pueda hacerse.

“Pero, se está haciendo todo lo humanamente posible para que ese Subsidiado-Contributivo pueda lograrse, que se haga a plena capacidad para que el dominicano tenga mejor cobertura”, dijo el funcionario de Senasa.

Sobre el porcentaje de personas que se encuentran en dicho segmento poblacional, el funcionario explicó que, “no podemos hablar de porcentaje porque primero hay que empezar aplicar esto, ver que cantidad puede aplicar para eso”.

“Si tu recuerdas, nosotros en la República Dominicana, las estadísticas dicen que el 60 o 62% de los negocios son informales, entonces cuando tú tienes un nivel de informalidad tan alto en un país, tu no sabes cómo va a reaccionar ese vendedor ambulante, ese vendedor de las calles, a ver si va a modificar su seguro o no”, explicó el médico ortopedista.

Santiago Hazim dijo que a él le gustaría esperar que el Consejo de la Seguridad Social pueta tomar la decisión de que ya el Régimen Contributivo-Subsidiado se pueda comenzar a implementar para hablar del porcentaje que representa.

El director de Senasa aseguró que, entre las ARS privadas, y la estatal que dirige, ya el 98% de la población dominicana tiene cobertura de salud.

“Y, entiendo que no puede haber mejor éxito que ese para un gobierno, cuando tu vez que la salud, la copia de la Seguridad Social vino de Chile y Colombia, todavía en esos países, aún siendo más viejos que nosotros, no llegan a la universalización de la salud, y ese es un logro del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader”, destacó.

Sobre frente opositor

En otro orden, el director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazmín, quien es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y coordinó el Sector Externo de la candidatura de Luis Abinader en los pasados comicios, es de opinión que, de un frente opositor que es bulto Allante y movimiento, no hay que preocuparse mucho.

“Nosotros estamos trabajando para poder llevar al presidente Abinader a ganar la reelección, ahora, cuando tu hace un frente opositor de tres o cuatro partidos hay que observarte, hay que ver qué está haciendo, quiénes son esos partidos, pero si tu está haciendo frentes opositores con un BAM, como se dice en la política, que es bulto, allante y movimiento, entonces, no creo que haya que preocuparse mucho”, remachó el dirigente oficialista.

Agregó que, “nosotros tenemos que mantenernos informados, quienes son los que se están aliando, lo que quieren aliarse contra nosotros o con nosotros, para nosotros saber cómo actuar”.

Recordó que cuando el caballo está delante, el jinete tiene que observar al que viene atrás, porque el caballo no lo puede hacer, “y ese jinete que nosotros tenemos que se llama Luis Abinader ha demostrado que sabe cabalgar”.

Sobre la persona que deberá acompañar al primer mandatario a una repostulación, Santiago Hazim dice que es una decisión del jefe de Estado, pero para él no hay una mejor vicepresidenta que la que hoy día tiene el país.

“Porque ha cumplido con su rol de vicepresidenta, ha resuelto dondequiera que le han encomendado, ha estado al lado del señor presidente sin querer hacerle sombra, y se ha comportado como una dama de Estado en cada Gabinete que le han asignado”, ponderó.

Recordó que Doña Raquel Peña mostró alta eficiencia cuando coordinó el Gabinete de Salud, luego ha sucedido lo mismo con el de Energía y Minas, e igual resultado consiguió cuando el presidente Luis Abinader la envió de manera interina al ministerio de Medio Ambiente tras el fallecimiento del ministro Orlando Jorge Mera.