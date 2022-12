Luego de que se reportara un foco de contagios de cólera en La Zurza que dejó a seis personas afectadas con la enfermedad, autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) afirmaron ayer que la situación está controlada en la comunidad y que no se han reportado nuevos infectados.



“Las cosas están muy bien porque instituciones del Estado como Obras Públicas, Educación, Caasd, Medio Ambiente y la Alcaldía han remozado toda el área, limpiaron y la situación está controlada hasta este momento”, expresó el doctor Jesús Suardi, titular del Área IV de Salud.



Dijo que se mantienen trabajando en la zona con un equipo de médicos epidemiólogos y otros profesionales sanitarios que laboran ocho horas en los hospitales móviles, para dar asistencia a las personas que presentan síntomas de la afección y a los que padecen otras patologías.



Agregó que en las dos carpas médicas instaladas en la localidad tienen analgésicos, vitaminas para las embarazadas, así como medicamentos para tratar la hipertensión y otras situaciones de emergencia.



Asimismo, destacó que cuentan con 17 tinacos para el consumo del agua de los munícipes, y que en compañía del Ministerio de Educación (Minerd) están llevando mensajes de orientación a las personas para que puedan prevenir el padecimiento.



Salidas



Para continuar haciendo frente al cólera, el doctor Jesús Suardi indicó que desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), se está planteando construir un pozo séptico para que las excretas sean depositadas allí o en una planta de tratamiento, para disminuir el riesgo que tienen los residentes de La Zurza de contraer la enfermedad.



En otro orden, el galeno aseguró que en las pozas que están en la comunidad no se ha detectado la bacteria que origina la patología, a pesar de que sus alrededores aún tienen cúmulos de basura.



“La Caasd le aplicó una cloración y hasta ahora no han surgido nuevos casos en los que están acudiendo, para eso se ha educado a la población para que tengan las medidas de control”, resaltó.



Sin embargo, las pozas que siguen siendo utilizadas por niños y adultos están cerca del río Isabela, donde sí se identificó la bacteria que ocasiona el cólera, padecimiento que de acuerdo con especialistas puede llevar a las personas afectadas a la muerte cuando no reciben el tratamiento adecuado.

Instan a seguir con las medidas de higiene

El viceministro de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, Fernando Ureña, reiteró que la higiene es importante para controlar los contagios de cólera, por lo que llamó a la población a lavarse correctamente las manos antes de cocinar e ingerir alimentos. Asimismo, exhortó a las personas que presenten la sintomatología de la afección a acudir a la unidad móvil o a los centros de salud para que reciban las atenciones requeridas.