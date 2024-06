Santiago. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, llamó a exigir que sean bien invertidos los recursos económicos del cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB), para que se pueda lograr una educación de calidad.



Peña, quien habló al dictar la conferencia titulada “Gestión y Compromiso Social en el Ámbito Educativo”, organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Asociación de Colegios Privados de Santiago (Acoprisa) con motivo de la celebración del Día Nacional del Maestro, dijo que toda la sociedad debe dar seguimiento al buen uso del cuatro por ciento para continuar con la mejora del sistema educativo.



“Quienes han pasado anteriormente, manejado ese cuatro por ciento de la educación, muchos hombres y mujeres, en algún momento cuando tengan que dar cuenta allá arriba, tendrán que pesar sobre sus hombros un remordimiento muy grande, porque, si no lo hicieron bien, que no lo han hecho bien, son generaciones que sometieron a no recibir una educación de calidad y por tanto las han sometido a una vida miserable”, expresó la vicemandataria.



Dispuesta a ir a Plaza de la Bandera



Dijo que durante un encuentro con el director de presupuesto José Rijo, le recordó la lucha que este y otros ciudadanos libraron para lograr el cuatro por ciento para la educación y aseguró que si se convocara a una nueva manifestación para exigir el buen uso y seguimiento de los recursos, ella estaría dispuesta acudir a la Plaza de la Bandera.



“Yo digo que quienes han administrado ese gran presupuesto, haciendo cálculos hace unos días, yo le decía al ministro de Hacienda que con la proyección de crecimiento que tenemos para el año 2025, más o menos a cuánto llegaría ese presupuesto. Si las proyecciones salen bien, estaríamos hablando de 325 mil millones de pesos. Eso hasta decir la cifra es grande. Es una responsabilidad muy grande que tenemos”, manifestó.



Peña citó que la disposición del 4% del PIB nacional a este sector que definió como “vital en la transformación del país” ha permitido introducir mejoras significativas, entre ellas infraestructuras escolares, recursos y materiales educativos, así como el aumento en la remuneración de nuestros maestros.



Sin embargo, enfatizó la necesidad de disciplina en las escuelas, tanto para estudiantes como para maestros, como un componente esencial para lograr cambios inmediatos y significativos.

Reconocimiento por el día del maestro

El rector de la PUCMM, Secilio Espinal, destacó que esta iniciativa conjunta honra a los maestros que guían a sus alumnos en la búsqueda y difusión del conocimiento. Durante la actividad fue ron reconocidos la vice Raquel Peña y el reverendo Secilio Espinal.



También reconocieron a las profesoras Élcida Marieta Díaz, titular de la Dirección Regional de Educación 08 de Santiago; a Olga Espaillat, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (Udiep) y a Juana Isela Santos, miembro fundador de Acoprisa.