Email it

La Vega. Las labores de búsqueda fueron suspendidas un día después del colapso del centro comercial Multimuebles, donde murió Yasiris Joaquín de Jesús, cuyos restos son velados en su comunidad de Río Verde.



La suspensión se dio a pesar de lasdenuncia hechas por un supuesto representante de la embajada de Haití, que asegura bajo los escombros permanecen atrapoados tres obrreros de la vecina nación, de cinco que laboraban en el lugar.



La información no fue confirmada por las autoridades.En tanto que Yéssica Bueno, de 27 años y que laboraba para el área administrativa en dicho establecimiento, permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital traumatológico profesor Juan Bosch, debido a que presenta dos costillas rotas.

Mientras los atendidos en el hospital Luis Morillo King y otros centros de salud que fueron curados y despachados fueron identificados como Jean Carlos Fernández, de 22 años; Miguel Ángel Tejada, de 20, Madelyn Abreu, de 26 y Marialis Hernández.



Yasiris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad y madre de una criatura que apenas cumplió tres meses de nacida, laboraba en el primer piso del edificio al momento del derrumbe de la tienda R&S Multimuebles, ubicada en la calle Las Carreras esquina Sánchez de La Vega. Sus familiares la califican como una mujer trabajadora. Una unidad canina permitió dar con el cuerpo de Yasiris tras 12 horas de búsqueda. La joven oriunda de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, era estudiante de psicología.



Otros daños



Se informó que alrededor de 20 personas trabajan en la tienda R&S Multi Muebles, propiedad del empresario Williams Sánchez, aunque no todas se encontraban en su interior debido a que era la hora del almuerzo. Además de la mujer fallecida y la que se encuentra ingresada y los que fueron curados y despachados, el derrumbe del edificio aplastó varios vehículos y motocicletas de las denominadas pasolas que se encontraban en las proximidades del centro comercial. En el caso de Yéssica Bueno, el doctor Joel Eligio Ortega, del traumatológico profesor Juan Bosch, dijo que la dama presenta fracturas en las costillas y no en las piernas como se dijo en principio..



La empresa R&S Multimuebles explica que el derrumbe se produjo cuando estaban cambiando unos cristales exteriores del primer nivel del edificio, del que afirman tiene 30 años de construcción. Señalan que desconocen las causas que provocaron el desplome de la estructura y esperan el resultado de un peritaje.

Organismos de socorro se unieron al rescate

En el lugar afectado por el desplome del edificio comercial fueron apostados agentes policiales, para impedir que desaprensivos se acerquen al lugar. Sin embargo, la presencia de los bomberos se redujo tras la búsqueda los dos últimos rescates. En las labores de rescate participaron Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, mientras que la gobernadora provincial, Luisa de la Mota, anunció que harán un levantamiento de edificaciones.