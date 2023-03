Santiago. Para los partidos de la oposición no será tarea fácil mantener, conquistar o ganar un puesto electivo en un municipio en el que el gobierno se ha volcado en inversiones y presencia para ganar la alcaldía y los demás cargos electivos para las elecciones del 2024.



Además de hacer grandes inversiones, el actual gobierno tiene a santiagueros en diferentes ministerios y direcciones, además de la vicepresidencia de la república y las raíces del propio presidente Luis Abinader. Los aspirantes también deben hacer frente a la cercanía que sienten algunos sectores de Santiago con el gobierno actual, el que ha tratado de dar respuestas positivas a las demandas de desarrollo que han reclamado por años. Los analistas y la propia dirigencia de los partidos políticos que optarán por cargos en las elecciones de febrero están conscientes de esta realidad y saben que en las alianzas y las propuestas de algunas demandas insatisfechas podrían tener más posibilidades para competir y ganar posiciones. Un monorriel y un teleférico en avance, el saneamiento del arroyo de Gurabo, algunas carreteras en favor de comunidades ubicadas en la cordillera septentrional que han mejorado la calidad de vida de su gente y la repavimentación de algunas carreteras y avenidas, como la de Santiago-Navarrete, la Circunvalación Norte, son algunas de las obras que le ponen dinamismo a la ciudad y que prometen hacer más eficientes algunos servicios y el transporte.



En los Cargos



La presencia de Santiago en el Gobierno se puede apreciar en todos los rangos. El presidente no nació aquí, pero su padre Rafal Abinader sí, por lo que siempre mantuvo vínculos familiares y de amistad con Tamboril y otros sectores de Santiago, incluido el empresarial. La vicepresidenta Raquel Peña nació, creció y ha hecho vida profesional en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Es una administradora, académica y política. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera es médico de larga trayectoria, un académico y socio fundador de la clínica Unión Médica del Norte. Ángel Hernández es el actual ministro de Educación, fundador de la Universidad Abierta para Adultos que nació en Santiago y que se ha extendido hacia otras ciudades del país y el extranjero.



Mientras Ulises Rodríguez, director de Proindustria, aunque su biografía dice que nació en Moca, ha hecho vida en Santiago, ciudad que ha representado en diferentes cargos públicos-políticos. En las elecciones aspiró a la alcaldía de Santiago y aunque no lo logró tuvo un buen desempeño. La presidencia del Senado la ocupa Eduardo Estrella, otro santiaguero que es también presidente de Dominicanos por el Cambio, quien fue aliado al partido del gobierno en la pasada contienda electoral.



Gobierno sigue con deudas pendientes



En favor de los opositores están el alto costo de los productos de la canasta básica y de los materiales de construcción y los combustibles, entre otros. Además está el propio disgusto de los que fueron a las urnas para hacer realidad este gobierno y están inconforme porque no le dieron un empleo. El Partido Revolucionario Moderno no pudo conquistar la Alcaldía en la pasada contienda electoral, aunque estuvo cerca, pero logró recuperar la plaza con el senador Eduardo Estrella. Lo que no se sabe aún con quién o quiénes apostará para ganar el municipio y mantener la provincia en el 2024.