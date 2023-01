Email it

Santiago. En el barrio Ensanche La Fe del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, reclaman desde hace más de dos décadas la intervención de sus calles, convertidas en callejones debido a su progresivo deterioro.



Mientras que en el centro de Cienfuegos, calles como la 30 Caballeros lucen intransitables debido a los trabajos de colocación de nuevas tuberías para aguas negras. Pedro Rodríguez valora como positiva la labor de intervención de algunos sectores de ese distrito municipal, por el impacto que tiene para las comunidades con un sistema adecuado de desagüe, sin embargo, espera que las labores sean agilizadas.



“Aquí cuando llueve la mayoría de casas se ven afectadas por las inundaciones. Este trabajo de colocar tuberías más adecuadas podría solucionar el problema, pero esperamos que luego las calles sean reconstruidas y asfaltadas”, expresó Rodríguez. De su lado, Eddy Alberto Rumaldo Díaz, residente en el ensanche La Fe, califica de caótica la situación de esa barriada y asegura que están huérfanos de autoridades.



“La calle principal que comunica a la urbanización Don Jaime está tan deteriorada que los vehículos prácticamente no pueden pasar de un extremo a otro. Parece que por ser una comunidad de personas pobres, no nos hacen caso”, aduce Rumaldo Díaz.



En tanto que los regidores del partido Fuerza del Pueblo denuncian un conjunto de irregularidades administrativas y financieras en el Ayuntamiento de Santiago Oeste. Los ediles Gabino Díaz y Eneroliza Ventura dijeron que a tres años de gestión, el encargado distrital Eddy Báez no ha presentado el primer informe del estado financiero del cabildo.



Denuncian que la administración adjudicó las obras y contratos sin la licitación correspondiente y actualmente las cuentas del ayuntamiento están congeladas por el incumplimiento de los procedimientos municipales. También hablaron de obras sobrevaloradas y de baja calidad y del incumplimiento del presupuesto participativo.