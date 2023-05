Email it

Santiago. La situación de estrechez y tardanza en concluir varias áreas obliga a que en el hospital de la comunidad de Monte Adentro algunas pacientes reciban atenciones en el patio.



El subcentro de salud que lleva el nombre de doctor Antonio Trueba, fue construido en el período de gobierno 2000-2004, pero, desde entonces apenas se han hecho arreglos de pintura en la parte frontal.

Una mujer que llegó en horas de la mañana para ser nebulizada tuvo que ser atendida en la parte exterior del centro de salud.



Eduardo Rodríguez, ha acudido al menos en tres ocasiones al hospital de Monte Adentro para recibir atenciones preventivas. En el área de recibimiento de pacientes, la mayoría de las sillas está destruida, lo que dificulta la distribución de espacios.



A eso se agrega que aún no está funcionando la sala de cirugía.



“Nosotros estamos esperando que el Gobierno cumpla la promesa de terminar la sala de cirugía que dicen entrará en funcionamiento próximamente y que además corrijan las cosas que andan mal”, expresó una empleada de enfermería que no quiso ofrecer su nombre.



Otra de las demandas de la Coalición Comunitaria en Monte adentro es el reclamo de la terminación de la escuela María Secundina Torres, la cual cumple ocho años en construcción y que actualmente se encuentra en proceso de conclusión.



El centro avanza en más de un 85 por ciento, pero requiere de concluir áreas como las canchas que están en proceso muy lento. En la actualidad, los estudiantes reciben docencia prácticamente hacinados. Se espera que la obra pueda ser entregada para agosto o finales de este año. El año pasado para que los niños no perdieran el año escolar se vieron obligados a iniciar la docencia en una escuela antigua con capacidad para 300 estudiantes, y dividir los matriculados que son 510 en 18 secciones, matutino y vespertino.