La Asociación de Médicos Pensionados y Jubilados llamó ayer al Gobierno a cumplir con los acuerdos que firmaron hace un año con el Colegio Médico Dominicano (CMD), y aumentar las pensiones de los que la tienen por debajo de 50 mil pesos.



La presidenta de la agrupación, Ada Valdez, también manifestó que no tienen seguro médico a pesar de que les descuentan el 6.4 por ciento de sus retribuciones.



“No sabemos adónde va nuestro dinero porque de forma obligatoria nos ponen el Senasa Pensionado, pero cuando vamos a chequear nuestra salud no tenemos cobertura. El Gobierno de turno tiene que ser un poco más cuidadoso”, expresó.



Señaló que muchos médicos están quedando en cama e incluso fallecen, por la preocupación que les causa no poder recibir servicios de salud.



Valdez aseguró que la situación representa una violación a las leyes que fueron creadas para proteger a los adultos mayores.