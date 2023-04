Santiago. Una mujer denunció que tiene tres años intentando inscribir a su hija en la escuela, sin encontrar cupo, pese a las gestiones y promesas que ha recibido de las autoridades educativas.



Margarita Ortega Sánchez residente en el barrio Los Guandules, del sector Cienfuegos en el distrito municipal Santiago Oeste, dijo que teme que su hija de 10 años de edad se quede sin recibir el pan de la enseñanza por la desidia de las autoridades.



Denunció que ha acudido al distrito educativo donde le prometieron que se la recibirían en enero de este año, pero a la fecha la promesa se desvaneció, sin explicación alguna.



Indicó que tras la negativa de aceptarla en la escuela, le han sugerido que la lleve a un colegio o una sala de tarea, cosa que será imposible por falta de recursos económicos.



“Le compré el uniforme confiada en que la aceptarían. Apenas podemos comer, y no sé de donde voy a sacar dinero para pagar colegio”, dijo Margarita Ortega Sánchez.



Añadió que tiene miedo que su hija se quede sin aprender, al igual que ella.



“Ya ella tiene 10 años y no sabe leer, sin yo poder ayudarla por mi escaso aprendizaje, no podré enseñarle ni siquiera a identificar las vocales”, expresa la progenitora.



Tras perder las esperanzas con la dirección de la escuela y en el distrito educativo ha acudido a los comunitarios para que le ayuden a conseguir un cupo para el próximo año escolar.



Recientemente una adolescente de 17 años de edad y madre de una niña de dos años, narró la situación por la que atraviesa debido a que no fue declarada.



La joven no sabe ni leer ni escribir y a su edad carece de documento de nacimiento.



Sus hermanos de 15, 10 y cuatro años tampoco han sido declarados. La familia reside en el barrio Villa Rosa III del sector Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste. El pastor Pablo Ureña dice que estos casos son recurrentes en Cienfuegos.