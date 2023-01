Email it

Santiago. Las familias que fueron desalojadas del sector Ensanche Román II para dar paso al saneamiento del arroyo de Gurabo podrían ser reubicados en dos meses en el proyecto que es levantado por el gobierno en el distrito municipal de Hato del Yaque.



Sin embargo, aquellas personas que aún esperan por el plan de desalojo en un amplio tramo del sector Gurabito, se muestran reacias y escépticas a abandonar sus viviendas.



Los argumentos esgrimidos, es que temen que después de que estén mudados a casas alquiladas, como ha dispuesto el gobierno, queden fuera del proyecto de entrega de casas. Mercedes Liriano, quien lleva 51 de sus 75 años viviendo en el mismo hogar, levantado a escasos metros del arroyo de Gurabo, afectado por la contaminación, teme que en cualquier momento se produzca un desalojo, sin saber hacia mudarse.



Las dudas



En la una situación similar a la de Liriano se encuentra Valentina Ventura, quien tiene 45 años en la misma casa, y también figura en el plan de desalojo. “Lo que no quiero, es que me vengan a hablar de alquiler. Si hay una casa o apartamento que me lleven primero para yo poder entregar mi casa y salir en este sitio donde estoy segura”, apuntó Ventura al hablar con reporteros de elCaribe.



En el barrio Ensanche Román II son ya 40 las familias desalojadas y que según el abogado Ramón Pol, designado por Santiago Solidario como coordinador de dicha comunidad, recibirán los apartamentos. Sin embargo, indica que el listado para la entrega de las viviendas será de los propietarios. En esa zona fueron desalojadas varias familias que vivían debajo del puente. El plan de saneamiento del arroyo busca encauzar el afluente en su trazado y cortar meandros para hacerlo recto y con zonas de cemento, similar a los canales de riego.

Los desalojados serán llevados a Villa Bao

El levantamiento hecho por las autoridades y la Corporación Ciudadana Santiago Solidario establece que en el trayecto del arroyo de Gurabo hay aproximadamente 4,585 familias, pero solo 1,200 recibirán las casas en el proyecto que está en proceso de construcción en la comunidad de Villa Bao, en el distrito municipal de Hato del Yaque, de este municipio.