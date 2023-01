Personalidades acuden a misa por el primer aniversario del exrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

En medio de expresiones que destacan sus cualidades como humanista, sus aportes a la democracia, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, conmemoró con una misa el primer año de la partida física de monseñor Agripino Núñez Collado.



Desde el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, hasta egresados, colaboradores e integrantes del consejo de la junta de directores, valoraron los grandes aportes académicos y sociales de quien por más de cuatro décadas se desempeñó como rector de la Pucmm.



El oficio religioso fue celebrado en la capilla Nuestra Señora de la Anunciación y estuvo presidido por el obispo emérito de la Altagracia, monseñor Gregorio Nicanor Peña.



Aportes de Núñez Collado



Durante la homilía, el actual rector de la Pucmm, reverendo Secilio Espinal, destacó que Agripino Núñez Collado entregó y arriesgó su vida por la unidad del pueblo dominicano.



Dijo que de alguna u otra manera, su labor como mediador, salvó la estabilidad y la democracia del pueblo dominicano.



“Fue una misión de diálogo y una misión de concertación, buscando siempre la unidad y fue él uno de tantos que ya no están con nosotros, que lucharon y lograron esa mística de la unidad en el pueblo de Santiago, con todos sus sectores y sus líderes que hoy hace que esta ciudad goce de un gran desarrollo ejemplar”, expresó el religioso.



De su lado, Reyna Peralta, quien habló en nombre de quienes fueron los colaboradores de monseñor Agripino Núñez Collado, manifestó que a un año de su partida terrenal, recuerda su visión humanística.



Peralta ofreció su testimonio del gran liderazgo visionario que dijo tenía el ex rector de la Pucmm.



“Por encima de su liderazgo visionario, su mayor virtud fue el ser un humanista, debido a que le importaba la persona y todo lo que esto significaba, sus ideas, necesidades básicas, seres queridos, sus anhelos, sentimientos”, indicó Peralta.



Destacó la forma respetuosa en que se dirigía a sus colaboradores, con expresiones en las que se ponía en el lugar de los demás y entendía sus potencialidades y limitaciones.



“Era un ser humano cercano que mostraba interés por sus colaboradores y familiares. Era común en él, detenerse a saludar a los docentes y empleados administrativos, a quienes les preguntaba por sus hijos, su trabajo, sus proyectos y aspiraciones, teniendo la habilidad de recordarlos por sus nombres”, expresó Reyna Peralta.



Dijo que Núñez Collado tenía un ojo clínico para ver competencias y cualidades en personas que tenían el potencial para desarrollarse y ofrecía oportunidades de crecimiento que convertían a un tímido servidor, en un gran gestor..



En nombre de la familia dio las gracias Juan Núñez Collado, hermano del ex rector de la Pucmm y durante sus palabras de agradecimiento destacó las enseñanzas dejadas por su pariente.



Dijo que Agripino Núñez Collado siempre predicó el pagar el mal con amor y la unidad en la diversidad.

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo que monseñor Núñez Collado fue un motivo de inspiración y esperanza para la República Dominicana.



“Siempre, a través del diálogo pudo conciliar los distintos intereses que se mueven en la sociedad dominicana. En momentos difíciles del ámbito social, económico y político. Yo lo bauticé como el misionero del diálogo”, adujo Ray Guevara.



Dijo que si hoy la República Dominicana vive en paz, con las dificultades propias de la época moderna, se debe en gran medida, al espíritu que se sembró desde el año 1985 en Jarabacoa, cuando inició el diálogo tripartito. El exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, destacó el legado que dejó Núñez Collado al que calificó de un gran visionario en lo que tiene que ver con el país, la universidad y los procesos políticos en la República Dominicana.



Entre los presentes estuvieron los ingenieros Manuel Estrella y Félix M. García C. y otras personalidades.

Estrella dijo que el exrector fue un visionario

Justamente hace un año, para hablar en nombre de los egresados, el empresario Manuel Estrella resaltó la labor pastoral de Núñez Collado, así como sus roles de educador y de mediador, que ante todo tenía una profunda fe religiosa, sin la cual no le hubiese sido posible vencer los obstáculos que tuvo necesariamente que vencer para cumplir su papel sobre la tierra.



Estrella resaltó que Núñez Collado manejó por más de 20 años las dos parroquias universitarias, pero que su misión pastoral no fue la de ser cura párroco, sino la educación y la mediación. Dijo que su gran obra como educador fue hacer de la Pucmm el mejor centro de estudios superiores del país, y lo logró. Resaltó el plan social del Crédito Educativo que permitió que los más pobres pudieran tener acceso a la mejor educación.