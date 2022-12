Email it

Santiago. Las 24 instituciones que conforman el Consejo Comunitario de La Yagüita de Pastor y el Voluntariado Yolanda Santana denunciaron el desmonte de los programas del Plan de Seguridad Ciudadana.



Pedro Jiménez y Horacio Almonte, vocero de las entidades, durante una rueda de prensa, aseguraron que los casos registrados de criminalidad y hechos delictivos son aislados, por lo que salieron en defensa de la barriada y cuestionaron la desidia de las autoridades.



“Nosotros somos un barrio de gente honesta y de trabajo, con muchos profesionales. No somos la catedral de Santiago, pero tampoco somos el vertedero de Rafey, por eso queremos que limpien nuestra imagen”, apunta Jiménez. También dijo que quienes deben controlar a los vándalos y sus hechos delictivos son las autoridades y cree que estos hechos de violencia ocurridos se deben al descuido de los gobiernos.



“Aquí teníamos planes de seguridad y funcionaron, pero desde que llegó este gobierno desmontó lo que se llamó las bases del plan de seguridad que se llaman los comunitarios”, indicó el dirigente que también precisó que ahora carecen de planes como “Un techo para mi barrio”. En tanto que Horacio Almonte dijo que levanta la voz en repudio a la manera como algunos medios escritos han venido publicando en primera plana los hechos que lamentablemente han ocurrido y que también son preocupación para sus moradores.



Los vecinos advierten que estos hechos no dan derecho a catalogar a La Yagüita del Pastor como tierra de nadie y dicen que esos reportes están plagados de falta de profesionalidad porque no se habló con comunitarios reales. En un manifiesto destacaron el sentir de miles de hombres y mujeres que aseguran salen temprano a trabajar por el sustento.



Además, manifestaron que cuentan con decenas de técnicos y profesionales que a base de esfuerzos se han superado en diversas áreas, mientras que decenas de emprendedores deciden invertir en su barrio para así fomentar el empleo.