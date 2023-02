Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, expresó que el país debe enfrentar el desafío de la violencia, la desigualdad, carencia de la transparencia y la impunidad.



En la homilía durante el tedeum por el 179 aniversario de la Independencia Nacional advirtió que la justicia tiene que caminar, debe demostrar que no habrá impunidad y tendrá un ataque constante a la corrupción. Expresó que la tierra ganada a sangre, sudor y fuego, los dominicanos tienen el deber de preservarla. Bretón consideró sensible para la vida del país, los cuestionamientos constantes a la policía, de que agarra malhechores y los entrega a la justicia y ésta luego los pone en las calles. Dijo que queda como tarea pendiente la independencia de los jueces, la despolitización de la justicia y el hacer de la honestidad y la transparencia un estandarte a seguir.



La justicia a la que aspira



Bretón considera que para lograr una justicia honesta, se requiere que un juez o que funcionario no llegue por simpatía política partidaria, sino por su cualificación, en cuanto a conocimientos y honestidad. “Que la justicia no se mueva por los millones de aquel que está envuelto en un caso, sino por la simple condición de ser ciudadano de esta patria”, agregó. También dijo que a pesar de los pasos positivos, aún quedan grandes desafíos para lograr un sistema judicial que responda a las necesidades de todos.



Bretón consideró que se debe garantizar la protección de los testigos y las víctimas y citó el caso de su hermano Domingo Bretón, asesinado para despojarlo de su motocicleta, los testigos fueron amenazados y a la fecha no se ha hecho justicia. También dijo que contrario a como han crecido algunas naciones, que han anexado territorios, aquí solo se puede añadir como grandeza la dignidad personal.

Funcionarios rindieron tributo a Duarte

La celebración de la Independencia se inició con el izamiento de la bandera frente a la gobernación provincial, en el lugar la gobernadora Rosa Santos y el historiador Robert Espinal hablaron de la importancia de imitar el legado y sacrificio de los trinitarios. Luego depositaron ofrendas florales en el busto de Juan Pablo Duarte, en el parque que lleva su nombre.