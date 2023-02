Santiago. La Unión de Organizaciones Comunitarias del Municipio de Baitoa denunció que a seis meses de dar el palazo para iniciar el acueducto, la obra se encuentra paralizada.



En ese sentido, expresó preocupación por la falta de compromiso del director general del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), Wellington Arnaud, al no disponer la construcción de la obra en el tiempo prometido. Durante una rueda de prensa, manifestó que tanto en campaña, como desde la primera magistratura del Estado, el presidente Luis Abinader asumió el compromiso de construir este acueducto, con lo que se atendería una necesidad cuya solución ha sido demandada por más de 50 años.



Se recordó que al inicio del año 2022 el mandatario anunció la construcción conjunta de los acueductos de Sabana iglesia y Baitoa, destinando un monto de 400 millones de pesos para cada uno de ellos, obra bajo la rectoría del Inapa, entidad que dio inicio a la fase correspondiente al municipio de Sabana iglesia, no así a la obra de Baitoa.



Alfredo Matías, quien sirvió de vocero, recordó que en un encuentro con el liderazgo social y político de la comunidad realizado en marzo de 2022, el director del Inapa informó que la etapa correspondiente al municipio de Baitoa sería licitada en junio de ese año, cosa que no ocurrió.



Agregó que en septiembre de ese mismo año Wellington Arnaud, la gobernadora Rosa Santos, el senador Eduardo Estrella y otros funcionarios dieron el primer palazo para dejar iniciados los trabajos. Sin embargo, “lo cierto es, que seis meses después de ese primer palazo la obra por 400 millones de pesos no ha sido licitada ni contratada”.



En tal virtud solicitan al director general del Inapa iniciar con el proceso de licitación de la etapa B del proyecto de construcción del acueducto múltiple Sabana Iglesia Baitoa y advierten que se mantendrán vigilantes y de ser necesario retomarán las protestas, las que solo cesarán cuando todos los hogares dispongan de agua.