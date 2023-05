Email it

Santiago. El anuncio de la construcción de la autopista del Ámbar que conectará a Santiago con Puerto Plata en solo 30 minutos ha encontrado respaldo del sector empresarial y el rechazo de los ambientalistas que temen un impacto negativo en la cordillera septentrional.



Luis Polanco y Olmedo León, directivos de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) advierten que de ejecutarse esa obra, estará impactado un ecosistema muy sensible así como los cuerpos hídricos.



Creen que la construcción de túneles, puede interrumpir los cursos de agua y varios caudales.



“Esa cordillera es muy joven, no ha terminado el proceso de asentamiento de suelo. Por eso vemos que las vías se deterioran en varios tramos, producto del proceso de asentamiento de suelos de la cordillera”, expresa Olmedo León.



Otro aspecto que considera negativo es que afectará el flujo de turistas por las otras dos vías, por tanto reducirá las ventas de quienes tienen sus negocios en la turística Gregorio Luperón y la carretera Santiago-Navarrete.



Luis Polanco dijo que la cordillera es la zona de visitación de las aves migratorias, donde llega el 90 por ciento que vuela desde el norte para aparearse y reproducirse.



Empresarios respaldan obra



Ricardo Fondeur, del consejo para el Desarrollo Estratégico expresa que el anuncio hecho por las autoridades sobre la licitación para la Autopista del Ámbar es un gran paso para el desarrollo sostenible de las ciudades como Santiago y Puerto Plata.



Dijo que esto compromete más a ver como región Norte y no de manera individual. Destaca como un reto para este Gobierno buscar soluciones ejemplos para el futuro y muy especialmente con absoluta transparencia, involucrar al sector privado en este proyecto.



Saúl Abreu, de la Asociación para el Desarrollo Incorporada (Apedi), expresa que apoyan la construcción de la autopista del Ámbar, debido a que mejorará la comunicación entre Santiago y Puerto Plata, territorios que se complementan con sus actividades económicas y sociales, incrementará sus intercambios y permitirá consolidar un mayor conjunto de ofertas a los visitantes y turistas como un solo destino.



También Sandy Filpo, presidente la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), respalda construir la vía.

Proyección de 14 mil vehículos circulando

En el estudio presentado en la pasada gestión de gobierno establecía que la inversión sería de 200 millones dólares, 200 millones menos que los 400 anunciados recientemente.



Bajo el nombre de autopista del Atlántico, el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que tendría un trazado que comenzaría en el kilómetro 18 de la avenida Circunvalación Norte, atravesaría la cordillera septentrional por comunidades como Pedro García y concluirá en la Gran Parada en Puerto Plata. Constará de dos peajes y según los promotores, el costo de inversión tendrá una alta tasa de retorno, debido a que 14 mil vehículos se desplazarán diariamente desde Puerto Plata a Santiago.