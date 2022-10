Email it

Santiago. Ana Francisca Gómez Andújar, la mujer asesinada de varios disparos hace seis días mientras se desplazaba en su vehículo, gustaba de poseer algunos vehículos caros y una vida de lujo.



En su muro de redes sociales conocida como Lareina1214, Gómez Andújar coloca el mensaje: “La paz no tiene precio; disfrútala”. En sus videos colgados en Tik Tok, se muestra en piscinas, jacuzzis, discotecas y en casas y apartamentos costosos. Durante el sepelio, fue enterrada con música de mariachis y amigos cantaban canciones de Ana Gabriel, tales como “Fui como quise ser”.



Aunque en principio se dijo que era venezolana, una fuente confirmó que su nacionalidad era dominicana, de 52 años, aunque no quiso abundar en las informaciones. Una fuente indicó que la dama era oriunda de la calle 20, del sector Gurabo.



En su muro, algunos seguidores, entre ellos una mujer identificada como Diva Capellán expresa: “En el mundo en que tú estabas no conocías la paz, que Dios te tenga en un bonito lugar chica”.

De acuerdo con versiones, la dama acostumbraba desplazarse en varios vehículos de lujo. Al momento de su muerte conducía el automóvil marca BMW, blanco, placa A681363.



Además era considerada como una mujer con cierto grado de agresividad que logró abofetear a varios hombres. El crimen se registró la tarde del viernes, cuando circulaba por la avenida 27 de Febrero, cerca del sector Ensanche Libertad y fue impactada por los disparos hechos por dos sicarios que viajaban en una motocicleta.



Hasta el momento, las autoridades han hecho levantamiento de las cámaras de seguridad de la zona y trabajan en la identificación de los dos hombres que quedaron captados en cámaras cuando dispararon contra Gómez Andújar, a pesar de que tenían cascos puestos. El Ministerio Público se mantiene sin dar informaciones del caso.