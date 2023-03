Email it

Santiago. El Departamento Aeroportuario (DA) y la Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi), firmaron un acuerdo de cooperación mediante el cual se cede un espacio del Parque Central de Santiago para la construcción de un moderno helipuerto.



El acuerdo fue rubricado por Víctor Pichardo, director ejecutivo del DA, y Luis Campos, miembro del consejo de Apedi, entidad que preside el Patronato para la Administración del Parque Central de Santiago, considerado un espacio de recreación, animación sociocultural y un pulmón ecológico en beneficio de la comunidad.



La obra será levantada en nueve mil metros de terreno del parque y constará de torres de luces, radio de comunicaciones. Aunque se informó que el helipuerto podría estar listo para inicio del 2024, Pichardo refiere no decir fechas, debido a que están en proceso de estudio y presupuesto. “Ya realizamos el levantamiento, y el área destinada al helipuerto cumple con los requisitos, como son aproximación y distancia con relación a los obstáculos, sobre todo, lo más importante es que no se afecta la biodiversidad del parque y se hará bajo un diseño integrado al área”, señaló.



Conforme al convenio, el Patronato dará facilidades al DA para el uso de una parte de los espacios físicos del Parque, ubicado en las antiguas instalaciones del Aeropuerto Cibao, con el objetivo de albergar la edificación del Helipuerto de Santiago.



El director del DA resaltó además, que la ubicación de ese helipuerto ha sido establecido como punto estratégico para casos de emergencia, ante la ocurrencia de cualquier catástrofe nacional, además de que se enmarca dentro del plan que ejecuta esa entidad para mejorar la calidad del sistema aeroportuario del Estado dominicano, a través de la Red Nacional de Helipuertos.



La Apedi como parte del Patronato del Parque, calificó el proyecto como un aporte de trascendencia para la ciudad de Santiago, además de que representa un empuje, en lo que tiene que ver con las áreas de negocios y turismo.