En un acto en el que se promovía la reelección del presidente Luis Abinader, fueron juramentadas ayer en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) más de 20 mil personas que integran el equipo político del ministro Víctor -Ito- Bisonó.



“Abinader, vuelve y vuelve”, aseguró Bisonó al destacar las cualidades del mandatario, del que dijo es un hombre trabajador, mientras los presentes en el acto vociferaban varias consignas entre ellas “cuatro año más” y “el cambio sigue”.



Aseguró que los nuevos miembros del partido oficialista trabajarán para “promover la reelección” de Abinader.



“Este equipo que me acompaña ha dado sólida muestra de que no se acomoda, ni descansa y trabaja en procura de materializar lo que se está oyendo con fe e insistencia indeclinable de la mayoría de los dominicanos, que desde ya repiten en las calles y en cada rincón del país que Abinader vuelve y vuelve, con la consigna de cuatro años más”, expresó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM desde el año pasado.



Precisó que los juramentados han ido insertándose voluntariamente en los trabajos para el crecimiento y fortalecimiento de la organización política.



“Ataques a democracia no duerme”



En su discurso, Bisonó atacó a la oposición, en referencia indirecta a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando dijo que estos no llegarán al poder en ninguna de sus versiones, y que un cambio de color no borra su pasado.



Según su consideración, los ataques a la democracia no descansan ni desaparecen.



“Ahí está la demagogia siempre asechando… la demagogia en su representación del momento, incluso dispuesta a cambiar de colores, tal como presentarse en actos diferentes, ocultando su pasado como el morado con su toque de verde cuando le conviene, pero su cambio de color no borra su pasado, no borra el daño que le han hecho a nuestra nación”, sostuvo en el acto que también fue presidido por el presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.



“Lo que hacemos es seguir marchando hacia adelante, hacia el porvenir, materializando el futuro promisorio de la República Dominicana, que tiene un solo nombre Partido Revolucionario Moderno con el presidente Luis Abinader Corona”, sostuvo el dirigente político ante las personas que se dieron cita en el Palacio de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Les indicó a los nuevos miembros del PRM, que aunque el deseo y la simpatía estén ahí, solo pueden materializar esto trabajando, el cual, dijo, fue el método con el sacaron del poder a quienes, aseguró, se beneficiaron del Estado durante mucho tiempo.



“Fue mediante el esfuerzo incesante que logramos desplazar del poder a quienes durante 16 años corridos, más cuatro anteriores, lo utilizaron para el abuso… en beneficio de un grupo y de solo unos cuantos”, expresó.



El ministro de Industria, Comercio y Mipymes también resaltó los logros del Gobierno. “Hoy tenemos la intención de trabajar sin descanso, le dimos vuelta en un país cerrado para convertirlo hoy en una historia de éxito y referencia en toda América Latina y el mundo, en crecimiento, en la inversión, rompiendo records en la zonas francas todos los meses, en empleos, en visitas de extranjeros, en reservas de divisas, en recaudaciones y en el relanzamiento del campo”, sostuvo.



En el acto estuvieron presentes Nelson Arroyo y Eddy Olivares, vicepresidentes del PRM; Eduardo Sanz Lovatón -Yayo-, secretario de finanzas; el diputado Alfredo Pacheco, Felipe Suberví (Fellito), presidente del PRM en el Distrito Nacional, entre otros dirigentes de la organización.

Paliza destaca el trabajo de Bisonó y su gente

La juramentación de los nuevos miembros del partido oficialista fue realizada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien dijo que Bisonó ingresó a las filas del partido para darle fuerza a esa organización. “El ingreso de este importante equipo al PRM constituye un gran impulso para que el presidente Luis Abinader siga trabajando a favor del país más allá del 2024”, precisó el presidente del PRM. “Bienvenidos a la casa de la democracia”, expresó Paliza. Las juramentaciones y jornadas de afiliación, (en el acto colocaron casetas para estos fines) es una de las estrategias que ha implementado el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para cumplir la meta de tres millones de afiliados.