La resaca de Navidad, Año Nuevo y Reyes al parecer se ha extendido en la dirigencia de los partidos políticos que se ha mostrado pasiva en las primeras semanas de enero del 2023.



El activismo de los partidos ha sido nulo y no se sabe cuándo retomarán las actividades, aunque los temas de agenda como varios proyectos controversiales aprobados en el Congreso, mantiene a las organizaciones en la agenda de la opinión pública.



El presidente Luis Abinader mantiene la agenda oficial de actividades e inauguraciones, pero el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha informado que ha retomado la agenda oficial.



Igualmente, la Fuerza del Pueblo (FP) no ha informado de la agenda oficial de Leonel Fernández ni de la continuidad de su agenda oficial como la estrategia de afiliación de miembros que desarrolla.



En tanto, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, no ha realizado actividades oficiales, pero la organización ya hizo la primera reunión del Comité Político y convocó al Comité Central para escoger a los titulares de varias secretarias y aprobar la nueva línea organizativa del partido morado.



Esa reunión será el 19 de este mes y están convocados más de mil miembros.



El vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez, informó que retomaran las actividades de juramentaciones y que las primeras del año están pautadas para el 25 y 29 de este mes.



Igualmente, informó que retomaron las actividades de afiliación a fin de completar un millón 500 mil para final de febrero y dos millones para el final de junio de este año.



Jiménez informó que la primera reunión de la Dirección Política será el viernes y que será una larga sesión del día casi completo.



De su lado, el oficialista PRM contempla la primera reunión del año de la Dirección Ejecutiva para la próxima semana. Según informó la directora de comunicaciones, Elizabeth Mateo, durante esta semana las distintas secretarías se hann reunido para desarrollar distintos temas, especialmente el concerniente a las nuevas afiliaciones en busca de alcanzaar un padrón de tres millones de inscritos.



Las agendas pendientes



Las organizaciones políticas dejaron agendas pendientees para este año. El único partido enfocado en la renovación de las estructuras internas es el PLD.



Al finalizar el 2022, el tema le generó algunas diferencias internas que se hicieron públicas e incluso provocaron la salida de algunos dirigentes.



De su lado, la FP pospuso la elección definitiva de autoridades para después de las elecciones y se concentró en completar las estructuras nacionales y en la escogencia de las candidaturas locales para las elecciones del 2024.



De hecho, conformó la comisión Nacional Electoral para escoger los candidaturas municipales y está encabezada por Henry Merán.

Todos los partidos están afiliando miembros

Los partidos tienen una estrategia de afiliación de miembros que inició la FP que va por dos millones de miembros. El PLD depositó un padrón de más de dos millones en diciembre del pasado año y mantiene abierta las nuevas inscripciones. El PRM anunció un plan nacional de afiliación para llevar el padrón a tres millones. Igualmente, el Partido Revolucionario Dominicano, está registrando nuevos miembros en la estrategia de crecimiento. De los partidos minoritarios, Alianza País y Opción Democrática son los más activos en esa estrategia.