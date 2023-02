El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, aseguró que contrario a lo que se ha dicho, el paso de varios alcaldes de los partidos de oposición a las filas de su organización no es un boleto seguro para ir en el recuadro del PRM como candidatos a la misma posición en las elecciones de 2024. Olivares fue enfático en afirmar que todo el que tenga interés en aparecer en la boleta del PRM tendrá que ir a la competencia interna y ser electo en primarias cerradas.



Antes de la conversación, Olivares recibió varias llamadas de personas que al parecer le cuestionaban de si iría a cargos en el gobierno y la respuesta siempre fue la misma: no, lo mío es el partido, estaré concentrado en el partido. En efecto, el local principal del partido oficial, “tiene vida” y un personal que se ocupa de tramitar los asuntos partidarios.



Olivares estrena la figura de vicepresidente ejecutivo con la encomienda de administrar las labores partidarias junto al presidente de la organización, que ahora recae sobre José Ignacio Paliza, que además es ministro administrativo de la Presidencia.



¿Los alcaldes que se han ido tienen la garantía que serán candidatos al mismo cargo en la boleta del PRM?

No. El partido no asume ningún tipo de compromiso en ese sentido. Pertenecen al PRM y tienen el derecho a ser candidatos del partido, pero hay que competir, aquí se trata de competir el que quiera ser candidato tiene que competir. El PRM va a utilizar la modalidad de primarias cerradas.



¿Todas las candidaturas serán elegidas en primarias?

Siempre hay la posibilidad de alguna utilización alterna en cuanto a la modalidad, pero esencialmente será con primarias cerradas. Todo el mundo tiene que competir salvo los que sean reservados; la reserva es de un 20% por nivel de elección; los partidos grandes tienen limitaciones en ese sentido porque ese 20% se utiliza para las alianzas.



Pero hay una versión de una apuesta de reelección por reelección ¿Qué tiene que decir sobre eso?

No, eso no se da en el PRM, eso se hizo famoso en los gobiernos del PLD, pero eso no se va a dar en el PRM. No hay reelección por reelección; en el PRM hay la voluntad de que los candidatos sean escogidos de manera democrática.



¿Con cuántos partidos tienen conversaciones para posibles alianzas?

Va ser una coalición amplísima y no podemos decir exactamente cuántos porque estamos en ese proceso. Tendremos una alianza amplísima, estamos conversando con la gran mayoría, si digo con la gran mayoría, usted sabe que es una mayoría amplia, no digo número, pero la gran mayoría de los partidos reconocidos.



¿Tienen conversaciones para alianza con el PRD?

No ha habido hasta ahora ninguna conversación en ese sentido. Lo que pasa es que estamos empezando y hay que identificar los cargos que van a ser reservados.



¿A los nuevos partidos aliados le darán cargos en el Poder Ejecutivo?

Que sepa yo, no. No podría responder porque estamos en la mesa identificando cuales son las propuestas con relación a las candidaturas a cargos de elección popular.



Hay la percepción de que el PRM prioriza figuras que no militan en el partido en detrimento de los cuadros partidarios ¿Usted cómo ve esa situación, le preocupa?

El partido ha comprendido la realidad de ser partido de gobierno, el gobierno ha sido muy abierto en lo que tiene que ver con la incorporación de profesionales, tecnócratas en la administración. Pero siempre será importante para el partido la incorporación de la mayor cantidad de miembros del partido al gobierno en todos los niveles. Es un tema, y cada día hay que avanzar en incorporar más perremeístas. No creo que se detenga ese proceso de incorporación de los dirigentes al gobierno.



Siempre se comenta que hay como un distanciamiento entre la clase que gobierna y la clase de la militancia mayoritaria del gobierno. ¿Usted también lo percibe así?

No, nosotros somos un partido policlasista, de modo que la participación en el partido y el gobierno va más allá de un tema de clases. Creo que lo más importante es que se trabaje para el bienestar del pueblo y este es un gobierno de transición. El tema de clases en ese sentido, no es un elemento que defina absolutamente nada en el Partido Revolucionario Moderno. Hay una relación permanente entre el gobierno y el partido, no hay ninguna distancia, el gobierno está vinculado al partido.



¿Usted reconoce que hay disgusto por el tema de los empleos?

Lo ideal para nosotros es que todos estén incorporados al gobierno, pero la verdad es que es un proceso.