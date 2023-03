La estrategia de lucha del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras el caso Calamar fue reorientada y por el momento suspenden las protestas que tenían en agenda para esta semana.



El PLD, a través del coordinador de campaña, Francisco Javier García, aclaró que en su reciente participación en un programa de televisión, que en ningún momento hizo alusión a la procuradora general de la República, Miriam Germán, de quién dijo cuenta con todo su apoyo y admiración.



“No puede sentirse agraviado nadie a quien usted no se haya referido. Me extraña y me sorprende que la procuradora diga que he provocado un agravio colateral porque nunca he hecho comentarios de ella, nunca he citado su nombre ni nada vinculado a ello”, precisó García.



Resaltó que sobre Miriam Germán siempre ha tenido un concepto de gran profesional apegada a principios éticos. “Una mujer honesta, capaz y de conducta intachable, he sido siempre un admirador de su persona y el juicio que ha hecho sobre mí no permitirá que cambie la opinión que tengo sobre ella”, expresó.



Protestas después de Semana Santa



El también miembro del Comité Político del PLD informó que la marcha con fines reivindicativos que en principio se había convocado para el primero de abril, fue aplazada para después de la Semana Santa, para respetar la conmemoración de esta festividad. El pasado lunes, el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, informó de una protesta en el Gran Santo Domingo por temas como el alto costo de la vida.



El partido de oposición había informado distintas acciones de protesta a raíz del caso Calamar que involucran a dos miembros del Comité Político.



García, encabezó la rueda de prensa junto a José Ramón (Monchy) Fadul, Karen Ricardo y Ramón Rivas en la que informó que el PLD retoma en este fin de semana las actividades de su candidato presidencial Abel Martínez, las asambleas de dirigentes que viene encabezando y los esfuerzos concentrados en procura de llegar a la meta de un millón de Amigos para Abel.

Abel agotará agenda de contactos fin de semana

El coordinador de campaña del PLD Informó que Abel Martínez, candidato presidencial de la organización, estará el fin de semana en las provincias de Elías Piña y San Juan de la Maguana y que además realizarán las asambleas de dirigentes que encabeza el coordinador de campaña se realizarán en las provincias de la línea noroeste. Otros dirigentes de la organización estarán en otros puntos del país y el exterior en agenda electoral.