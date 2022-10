La aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, denunció que algunos compañeros aspirantes andan como “guaraguaos”, cazando dirigentes que apoyan otros proyectos presidenciales en esa organización política.



“Quiero advertirles a los compañeros que eso es muy delicado y muy peligroso, porque quien haga eso solo aspira a ser candidato o candidata, y no a ser presidente”, alertó.



Hernández ofreció estas declaraciones al participar en el programa Despierta con CDN, en donde, además, planteó que la corrupción política existe, y quienes la practican en campaña serán corruptos en la administración de la cosa pública.



En este sentido, la también exministra de Trabajo manifestó que su diferencia con los demás aspirantes del PLD es que no publica los compañeros de su partido que le apoyan y solo trata de sumar a las personas que están indecisas o no tienen previsto votar.



Al referirse al tema de la falta de estructura política que pudiera colocarle en desventaja con los demás aspirantes, Maritza Hernández expresó que la mejor estructura son las personas que a nivel nacional buscan votos para su candidatura.



Al ser cuestionada si considera que el PLD volverá a gobernar, la aspirante a la Presidencia respondió que en política no se puede hacer predicción de lo que podría pasar en el futuro “porque la política es cambiante”.