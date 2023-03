El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente Leonel Fernández afirmó que, contrario a lo que dice el Gobierno, en el país no hay nada que celebrar desde el punto de vista económico debido a que los beneficios de la expansión del PIB se quedan entre unos pocos y no benefician a los más pobres.



Igualmente, dijo que a pesar de que el gobierno hace alardes del crecimiento de la economía, las estimaciones del Banco Central son menores. “Para este año 2023, las estimaciones del Banco Central son, desafortunadamente, menores que las de los dos años previos, es decir, que en vez de un presunto 12.3% del 2021; y de un 4.9% en el 2022, solo será de un 4% en el 2023”, apuntó Fernández en un discurso que dirigió a la nación en una cadena de medios.



“¿Para qué sirve que aumente el Producto Interno Bruto, de manera tan desigual, como está ocurriendo en la actualidad si su expansión solo beneficia a unos cuantos? ¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumenta, existen más de 614 mil personas que desean trabajar, pero no encuentran dónde hacerlo, debido a que la expansión de la economía no les está generando oportunidades laborales?”, se preguntó Fernández.



Según el exmandatario, las autoridades eligen per=odos de comparación a conveniencia con la finalidad de manipular a la opinión pública.



Afirmó que la caída de la tasa de desocupación no se debe al aumento de la ocupación, sino, que ante la falta de oportunidades laborales, las personas de 15 años y más, han abandonado la búsqueda activa de una plaza de trabajo.



“Como puede observarse, se intenta deformar la realidad en base a juego de palabras, manejo ambiguo de conceptos y manipulación de la opinión pública. A diferencia de lo que considera el gobierno, aquí no hay nada que festejar. No hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del Gobierno”, subrayó.



El dirigente político criticó que el presidente Abinader en su rendición de cuentas a pesar de lo extenso que fue su discurso, no dedicó tiempo a presentar planes para mitigar los efectos de la inflación y que solo lo hizo para decir que la subida de precios fue de 8% en 2022.



“El representante del Ejecutivo debió explicar por qué en su gobierno los precios se han disparado en forma alarmante, superando la meta de inflación establecida por el Banco Central, de un máximo de 5%. A pesar de referirse al pollo índex y al plátano índex, los incrementos de precios no constituyen un chiste. Al revés, es algo trágico, una pesadilla, sobre todo para los sectores más vulnerables. Cuando los consumidores dominicanos van a los supermercados, colmados, ventorrillos y mercados, no encuentran el susodicho pollo índex. Van a buscar el pollo con pechuga, muslos, alas y patas, y ese se encuentra 53% más caro que cuando se inició el actual gobierno en agosto del 2020”, afirmó.



Aumenta la deuda pública



Fernández afirmó que la deuda pública no ha bajado con respecto al PIB como afirmó el presidente Abinader en su discurso del pasado 27 de febrero.



“Con respecto a la deuda pública, es preciso señalar que, en menos de tres años, la actual administración ha contraído deuda por un monto superior a los 24 mil millones de dólares. No es cierto que haya bajado con respecto al PIB, como se informó en el discurso de rendición de cuentas. Entre 2019 y 2022, el porcentaje de deuda pública aumentó del 50.5% al 59.1% del PIB, lo que representa un incremento, no una disminución, de 8.6 puntos porcentuales”, explicó el líder político de oposición.



En el tema educativo, criticó que el aumento de recursos con el 4% no se haya reflejado en una mejora de la calidad y que este gobierno ha mostrado gran incompetencia para gestionar los recursos. Igualmente, criticó que el Gobierno no haya concluido varias obras que ha prometido al sector salud.

Obras incumplidas que se habían prometido

En su alocución de respuesta al discurso de rendición de cuentas, el expresidente Fernández presentó una larga lista de obras de infraestructura que habría prometido Abinader y que no ha cumplido. “Al parecer el presidente no se ha enterado que la página web de la Dirección General de Presupuesto informa que, como ejecución del gasto en obras, al 23 de diciembre del 2022, solo se erogó 53 mil 896 millones en obras; y en las de infraestructura, específicamente, apenas 29 mil 221 millones de pesos”, expuso en respuesta a la afirmación del presidente Abinader que habría entregado 271 obras de infraestructura. Fernández también tocó el tema de la criminalidad y dijo que ha aumentado en esta gestión.