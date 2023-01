Email it

La comunicadora y cantante Kerty Calderón, fue juramentada como candidata a diputada por Santo Domingo Este, en la circunscripción número 1, para el periodo 2024-2028, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, encabezó el acto de juramentación de Calderón en la Casa Nacional de la organización política, donde fue presentada ante el gabinete del partido, en la actividad a la que además asistieron, la presidenta en funciones del PRD, Peggy Cabral; Daniel Ozuna, presidente del PRD en la Provincia Santo Domingo Este, entre otros altos dirigentes del partido.

Tras la juramentación Kerty Calderón, manifestó que “es un y un sueño realidad pertenecer a las filas del PRD, pues es el partido que me ha inspirado desde que nació mi amor por la política. Su máximo líder, el Dr. José Francisco Peña Gómez, es uno de los hombres que más he admirado en mi vida y su legado ha sido bien llevado por nuestro actual presidente y líder Miguel Vargas Maldonado”.Asimismo, reveló que trabajará “por y para la juventud dominicana brindarles oportunidades de estudios y empleos, es mi mayor motivación. Trabajaré en desarrollar más el deporte y la cultura, para tener jóvenes física y mentalmente sanos, enfocados en tener un mejor futuro. En nuestro país tenemos jóvenes talentosos e inteligentes, pero no son vistos, escuchados y en muchos casos hasta marginados, y es momento de levantar nuestra Juventud» dándole las herramientas que necesitan a través de una buena formación educativa, para salir adelante”.