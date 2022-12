José Dantés alerta aprobarán Ley Electoral con  vicios e inconsistencias

Email it

Santo Domingo – José Dantés, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo el día de hoy que la Cámara de Diputados tiene la intención de aprobar la nueva Ley Electoral, “sancochada” en el Senado, desconociendo meses de trabajo de los sectores participantes en el Diálogo Nacional.

A través de su cuenta de twitter, Dantés enumeró una serie, de lo que a su juicio, son incongruencias en la Ley que el Senado pasó por alto al momento de aprobar la misma.

No me place hablar de temas políticos en época navideña pero es necesario alertar que los diputados tienen la intención de aprobar la nueva ley electoral, sancochada en el Senado, desconociendo meses de trabajo de los sectores participantes en el Diálogo Nacional.



— José Dantés Díaz (@josedantesd) December 27, 2022

“En los artículos 3.5 y 138 del proyecto aprobado se define el transfuguismo, pero el Senado excluyó la definición de tránsfuga y no consideró ninguna sanción a este fenómeno, lo que demuestra que al PRM poco le importa el daño que el transfuguismo causa a democracia dominicana”, indica el también secretario de asuntos jurídicos del PLD.

De igual manera, indicó que el Senado excluyó el principio de objetividad establecido en el artículo 211 de la Constitución. Agregando entonces, una serie de criterios, muchos de los cuales pertenecen a la jurisdicción contenciosa electoral, no así a la administrativa.

Esos criterios funcionales adicionados no son valóricos o deontológicos y, en consecuencia, no son principios toda vez que estos deben expresar un valor o núcleo de valores para darle sustancia a normas e instituciones. No todo puede ser considerado un “principio”, indica el político en su hilo de tuits.

Agregó igualmente que fue tanta la prisa del Senado para aprobar este proyecto de ley que, que en su artículo 11, estableció que la sede principal de la JCE se encuentra en el Distrito Nacional, cuando legalmente se encuentra ubicada en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.