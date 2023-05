El conflicto interno que envuelve al bufete directivo de la Cámara Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el reclamo a los legisladores por parte de entidades de la sociedad civil para que actúen al respecto, ha generado que algunos congresistas “tomen cartas en el asunto” mediante el sometimiento de iniciativas.



Desde el pasado lunes, día en que Janel Ramírez, presidente de la CCRD, denunció que se siente un preso “de confianza” del Pleno, legisladores de distintos partidos políticos condenaron los desacuerdos en el órgano extrapoder del Estado, sin embargo, no fue hasta ayer cuando los diputados aunaron esfuerzos para que se investigue a los cinco miembros de la entidad y las denuncias realizadas por la sociedad civil en contra de ese órgano de control.



Fue en ese sentido que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y otros legisladores sometieron tres proyectos de resolución al órgano parlamentario en solicitud de que se cree una comisión especial para que inicie una investigación sobre la situación actual de la Cámara de Cuentas.



Otra propuesta anunciada, que al momento de redactar esta nota aún no había sido depositada, tiene como proponente al diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presidente del partido Frente Amplio (FA).



En la pieza, según dio a conocer él mismo, solicita se designe un diputado instructor, y que se inicie el proceso para verificar cuál será el destino de los miembros de la Cámara de Cuentas.



“Estamos depositando una comunicación… para que se le inicie un proceso de interpelación; se designe un diputado instructor, y que se inicie el proceso para verificar qué es lo que vamos a hacer con la Cámara de Cuentas, porque si tenemos que destituirla, la vamos a destituir”, indicó el legislador.



Los otros diputados que sometieron las resoluciones similares a la de Pacheco fueron Gustavo Sánchez (PLD), quien en principio había anunciado una resolución de interpelación, pero cambió de parecer; y José Horacio Rodríguez (OD) junto a Pedro Martínez (AP).



“En el día de hoy terminamos de elaborar una resolución a los fines de interpelar a los miembros la Cámara de Cuentas para que respondan ante el Congreso Nacional de las de las graves denuncias (…), que sirva como base de un juicio político”, declaró Sánchez a su llegada a la Cámara de Diputados, antes de variar la propuesta.



Minutos antes, el senador del mismo partido Yván Lorenzo (PLD-Elías Piña), al hablar sobre la Cámara de Cuentas, explicó que a los órganos extrapoder no selos interpelan, sino que se les invita.



En cuanto a la pieza depositada por José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, recomienda a la Cámara de Diputados que conforme una comisión especial para determinar la procedencia de “juicio político” a los integrantes del órgano de control externo de los fondos públicos para el período 2021-2025.



Propuesta de Alfredo Pacheco



La propuesta de Alfredo Pacheco, avalada por los diputados perremeístas Julito Fulcar y Ramón Bueno, ordena que la comitiva rinda un informe de las indagatorias dentro de 15 días, en el que recomiende al pleno del órgano legislativo qué hacer al respecto.



El legislador precisó que entre las recomendaciones presentadas, podría ser la realización de “un juicio político”.



“Designar una comisión de diputados para investigar el conflicto interno en la Cámara de Cuentas y las denuncias realizadas sobre los miembros que la conforman, por lo que se otorga un plazo de 15 días para recomendar la pertinencia o no de elevar una acusación formal ante el Senado de la República, conforme a las atribuciones constitucionales que le corresponden al Congreso Nacional”, indica el documento.



Reforma a Ley 10-04



Tras reconocer la debilidad que hay en la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, que posibilita que el bufete directivo sea renovado cada dos años, el presidente de la Cámara de Diputados entiende que esto no será permitido en la nueva normativa que trabaja la comisión bicameral.



Entidades han solicitado que en el proyecto de reforma a la ley actual se permita que las posiciones que ocupen los cinco miembros de la CCRD sean inamovible por los cuatro años de gestión, para así evitar los históricos conflictos. Además de Ramírez, componen el Pleno Elsa M. Catano, Tomasina Tolentino, Mario A. Fernández y Elsa Peña.

Exigieron al Congreso acción ante la denuncia

La reciente declaración de Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, fue “la copa que derramó el vaso” para que entidades civiles exigieran al Congreso Nacional actuar ante el caso. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se unieron a las voces que exigen al Congreso Nacional una acción inmediata ante el conflicto interno que envuelve al pleno de la Cámara de Cuenta. Fue por ello que la Adocco depositó un documento en la Cámara de Diputados en el que solicita que el órgano legislativo inicie las investigaciones de lugar y apodere al Senado para que apertura un juicio político a los cinco miembros titulares de la entidad, “por incursión en faltas graves” en el ejercicio de sus funciones. Mientras, la Finjus abogó por que el órgano parlamentario invite “de manera inmediata” al bufete directivo, a fin de indagar y verificar las denuncias de su presidente y escuchar a los demás miembros. En tanto, Participación Ciudadana espera que el Congreso se comprometa en la parte de responsabilidad que le asigna la Constitución, lo cual incluye la revisión de la ley, para hacer de ese organismo más operativo y gobernable.