El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, consideró que el proyecto de ley Integral a favor de la mujer es otro atentado contra la dominicanidad.



Martínez alertó sobre las pretensiones de hacer pasar por debajo de la mesa ciertos artículos dentro de la Ley Integral de Protección de la Mujer, que establecen lo mismo que se pretendía con el proyecto de trata, por lo que, a su juicio, también debe retirarse.



Martínez exhortó a los dominicanos, a estar pendientes, porque en caso de que no se retire el referido proyecto de ley “vamos para la calle, vamos a movilizarnos pacíficamente porque la República Dominicana, que es de todos y para todos, debe preservarse y se debe imponer el espíritu, no sólo democrático, sino también patriótico, de identidad como nación y no cargar con problemas de otros países o de ilegales que estén en nuestro territorio”. También dijo que el Gobierno ha demostrado que no le importa el consenso.