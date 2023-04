Email it

Un busto de Gladys Gutiérrez fue develado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como un homenaje permanente a esta luchadora por la libertad y la democracia en la República Dominicana.



La develación del busto se realizó en el patio de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, donde al hablar en representación del Comité Político, Francisco Javier García dijo que constituye un honor tener un busto en la Casa Nacional del PLD de Gladys Gutiérrez.



“La historia del Partido de la Liberación Dominicana no se puede escribir al margen del aporte que han hecho tantas mujeres a nuestra organización, unas ya no están con nosotros, otras están fuera de nuestra organización, pero aunque estén fuera permanecen en nuestros corazones”, expresó Javier García.



Precisó que la historia del partido no se puede escribir sin contar con Gladys Gutiérrez, Ligia Amada Melo, Flavia García, Alejandrina Germán y Cristina Lizardo.



Relató que Gladys Gutiérrez fue una luchadora desde que era una adolescente en la época de Trujillo, cuando conspiraba contra el régimen.



Además de la escultura del artista Manuel Barias, el PLD también oficializó uno de los salones de la Casa Nacional con el nombre de Gladys Gutiérrez.



El secretario general del PLD, Charles Mariotti y Claudia Rita Abreu, titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad, levantaron la tela para dejar al descubierto el busto de bronce.



El acto contó con la asistencia de miembros del Comité Político, del Comité Central, familiares de Gladys Gutiérrez, académicos y la dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Janet Camilo.

Claudia Rita Abreu ofreció la bienvenida a los presentes.