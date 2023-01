Email it

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó convocar a su Comité Central para el 19 de febrero.



En esa fecha el partido escogerá los titulares de las secretarías que se quedaron en suspenso para dar paso a la coordinación de la implementación de la nueva línea organizativa a cargo de la estructura especializada designada como Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral (Ciloe).



La información fue ofrecida por el secretario general, Charles Mariotti, en la rueda de prensa tras finalizar la reunión del Comité Político de ayer.



La reunión la encabezó el ex Presidente de la República, Danilo Medina, Presidente de la Organización junto al secretario general, Charles Mariotti, el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás y el seleccionado aspirante a la candidatura Presidencial con mayor nivel de simpatías, Abel Martínez.



El encuentro empezó a las 10 y 20 de la mañana y concluyó a la 1 y 10 de la tarde con el resumen de lo tratado a cargo de Charles Mariotti, secretario general, que se hizo acompañar de Alejandrina Germán, Cristina Lizardo y José Dantés Díaz.



Mariotti dio a conocer que en esa reunión del Comité Central de febrero próximo serán ratificados o escogidos los titulares de las secretarías de Organización, Asuntos Electorales, Dominicanos en el Exterior, Tecnología de la Información y la Comunicaciones, así como de Asuntos Municipales y la de Internacionales, cuyos titulares en la actualidad ocupan esas posiciones en forma provisional.



Informó que en la reunión del Comité Político este martes se designó una comisión electoral que será la encargada de organizar el proceso para la escogencia de los titulares de Secretarías y que está compuesta por Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Lidio Cadet, Melanio Paredes, Celenia Vidal y Manuel Saleta.



Recordó que el Comité Central es la máxima instancia de elección del partido, con la responsabilidad de escoger los titulares de los diferentes órganos de trabajo peledeísta.



Fideicomiso



En otro aspecto, el PLD instruyó a sus congresistas a rechazar lo presentado en el Congreso Nacional como Ley de Fideicomiso Público, en razón de que constituye un golpe mortal para la institucionalidad del país.



Mariotti sostuvo que el PLD no está de acuerdo con la aprobación de la Ley de Fideicomiso Público. “En cuanto a este tema, salieron al ruedo mediático al finalizar el año los compañeros Juan Ariel Jiménez, José Dantés Díaz, entre otros compañeros y compañeras, encerrando nuestras preocupaciones, que en sentido general, se mantienen”, dijo.



Aseguró que aunque el PLD está participando de los encuentros de la Comisión que trata el tema en la Cámara Baja, se les ha dado orientación de no aprobar dicha Ley. “Está clarísimo cuál es el objetivo real del Gobierno, porque si existiera la buena voluntad, bueno usted está haciendo una ley marco, una ley sombrilla, una ley cobertura de todos los fideicomisos públicos, pero por otro lado usted está enviando tres fideicomisos para ser aprobados por el Congreso”.