La comisión especial de la Cámara de Diputados apoderada de la modificación del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19) tiene pautado reunirse este miércoles a las 9:00 de la mañana para concluir con la lectura de los 326 artículos de la pieza.



El encuentro está pautado en el Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano congresual. Cuando los comisionados culminen con la lectura, aprobarán el método con el cual abordarán el estudio del pliego legislativo.



Así lo explicó el diputado Elías Wessin (PQDC), presidente de la comitiva, quien indicó que eso implica que tendrán en la matriz los aportes que ha hecho la Junta Central Electoral (JCE); el Tribunal Superior Electoral (TSE); Participación Ciudadana (PC); Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Consejo Económico y Social (CES) y los partidos políticos, cuando fueron entrevistados por los legisladores durante la semana pasada.



“Eso significa que el conocimiento del proyecto se llevará unos días y no será posible para nosotros que este jueves, que es cuando culmina la legislatura, tengamos listo el informe final; materialmente entiendo que esto no va a ser posible”, sostuvo el congresista.



En ese sentido, señaló que solo hay espacio para dos acontecimientos: extensión de legislatura o reintroducir la pieza en la siguiente legislatura (que perime este 12 de enero), cuando habría más tiempo para estudiarla.



“Es verdad que el proyecto perime, pero eso no es ningún problema: se vuelve a someter vía Cámara de Diputados, por los mismos diputados, dos o tres diputados que lo hagan, lo vuelven y lo someten y estamos ya apoderados nuevamente del proyecto”, comentó Wessin.



El legislador reiteró que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de solicitar una extensión de la legislatura, “y ahí tendríamos un mes y unos días más para elaborar un informe luego de un estudio exhaustivo”, indicó.



Pasado encuentro



El pasado lunes, a pesar de que no era un día laborable, la comisión especial de diputados se reunió por cuarta ocasión, esa vez para continuar y concluir con la lectura del proyecto de régimen electoral, sin lograr hacerlo.



Los comisionados, que se juntaron en el referido salón, a las 11:00 de la mañana, lograron leer la legislación hasta el artículo 240, por lo que quedan pendientes 86.



Sobre los puntos controversiales de la reforma a Ley de Régimen Electoral, Elías Wessin señaló que donde más coinciden los sectores que se han pronunciado es en el tope de gastos de campaña y los informes de los candidatos.