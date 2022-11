Email it

San Juan. Abel Martínez aseguró que de la mano de un PLD renovado, en el 2024 llegará la liberación de los males que aquejan al país.



El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezó la juramentación de más de 22 mil nuevos miembros en un acto junto a Danilo Medina, expresidente de la República, y Charles Mariotti, actual secretario general.



Tras felicitar a los nuevos miembros de la organización política, Abel recordó que en su anterior visita a la provincia San Juan les dijo a los sanjuaneros que su corazón se quedaba latiendo allí y “ese mismo latir es que me impulsa junto al PLD, a trabajar incansablemente para que vuelvan los espacios de oportunidades para la juventud y la mujer, para que construyamos juntos el futuro que anhelamos porque desgraciadamente tenemos un presente oscuro encabezado por el PRM”.



“Vine a decirles unas cuantas verdades; la primera es que el actual es un gobierno de mentiras, porque dijeron que iban a bajar la comida y nos mintieron; dijeron que iban a controlar la delincuencia, nos mintieron; dijeron que iban a dar oportunidades a la juventud, nos mintieron; dijeron que iban a promover el empleo, nos mintieron; que iban a fortalecer el 911 y la salud de los dominicanos y nos mintieron. Dijeron que iban a apoyar los sectores agropecuarios y los han abandonado. Este gobierno es de mentiras, porque prometen y no cumplen, dicen y no hacen, han engañado al pueblo”, manifestó Martínez en medio de grandes ovaciones de los presentes.