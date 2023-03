Durante un encuentro sostenido con representantes del sector ferretero, el candidato presidencial Abel Martínez aseguró que mientras más escucha a la gente en todo el territorio nacional, más convencido está de que el actual Gobierno soltó en banda al pueblo dominicano.



“Este Gobierno soltó en banda a los ferreteros, a los viejitos, a las mujeres, ha soltado en banda a personas con condiciones diferentes, ha soltado en banda hasta a los propios perremeístas que son dominicanos y que compran una comida cara, que muchos están comiendo una vez al día, cuando antes comían tres calientes”, expresó Martínez.



El candidato presidencial agregó que en igual situación de abandono están los hospitales públicos que no están en condiciones de atender a la ciudadanía y tampoco abastecen con medicamentos de bajo costo a las boticas populares, asegurando, además, que también han “soltado en banda nuestras fronteras y nuestra dominicanidad”.



Abel Martínez expresó que la desesperanza se ha adueñado de la juventud en los barrios y que los padres que no saben si dejar que sus hijos coman el desayuno en las escuelas por la mala calidad del desayuno escolar.



“Palpar todo esto de manera directa, nos hace trabajar más y les digo a este pueblo, que hay un Dios, que no hay mal que dure cien años y en este caso no durará más de cuatro porque vamos a rescatar al pueblo dominicano que está pasando hambre”, manifestó Abel.



Martínez condenó que a pesar de las penosas circunstancias que vive el pueblo, “el gobierno mantiene la estafa de una gasolina cara y nuestros policías siguen durmiendo sobre cartones en los cuarteles mientras pagan millones de pesos en publicidad, pretendiendo que este pueblo le siga poniendo caso”.



“Este Gobierno también ha soltado en banda a los niños con condiciones especiales”, manifestó.