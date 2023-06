Las personas que no se identifican con la candidatura presidencial de Abel Martínez no son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “sino simpatizantes”.



El comentario es del propio Martínez, que aspira a dirigir el tren gubernamental para el año 2024.



Su argumento es en reacción a la reciente declaración del secretario general del PLD, Charles Mariotti, el cual afirmó que militantes y simpatizantes del partido morado, pese a que se identifican con esa organización, no simpatizan por Martínez.



En ese sentido, el alcalde de Santiago precisó que esas personas desconocen que él es el candidato a la presidencia del país para los comicios del 2024.



Asimismo, manifestó que esa percepción, como es cuestión de conocimiento, ya ha comenzado a cambiar debido al trabajo que se está haciendo y al crecimiento de la organización.



“Lo que se ha querido decir, que nuestros adversarios lo malinterpretan a su manera, es que mucha gente, la población, una parte importante de ella, no del PLD sino de simpatizantes y, además, de personas que quieren ir a votar en las elecciones del 2024, lo que aún no saben es que el candidato Abel Martínez es candidato presidencial para el 2024”, sostuvo.



Además, dijo que los estudios que el partido tiene a mano lo que reflejan es que él tiene una tasa de rechazo por debajo del 8%, al contrario de otros aspirantes, que tienen esa tasa por encima del 40%.



PLD en las calles



El candidato presidencial del PLD anunció que a partir de este miércoles 31 de mayo los dirigentes de esa organización estarán en las calles, para obtener una victoria contundente en los comicios del 2024, como parte del compromiso que tienen con el pueblo dominicano.



Además de varios diputados peledeístas, Martínez estuvo acompañado de los miembros del Comité Político Temístocles Montás y Juan Ariel Jiménez.



El anticipo



El alto dirigente ofreció las declaraciones en un encuentro realizado en el Hotel El Embajador, en el que presentó un anteproyecto de ley que busca eliminar los pagos de anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que hacen las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). La pieza fue entregada a Juan Julio Campos, vocero de los diputados de esa organización, a fin de que sea sometida a la Cámara Baja.



Abel Martínez denunció que el anticipo constituye una penalización irracional que ahoga a los emprendedores y empresarios, y amenaza con destruirlos y, en consecuencia, afecta el potencial de desarrollo de los sectores productivos.