Raquel Peña indicó a los directivos de la Oficina Nacional de Estadística que espera que esos pagos estén completados antes de que finalice el mes de mayo.



La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, instruyó a la dirección de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) que se dé celeridad al proceso de pagos pendientes de honorarios y viáticos al personal que laboró en el X Censo Nacional de Población y Vivienda (Xcnpv) para que estos sean realizados antes de que concluya el mes de mayo.



Mediante un comunicado de prensa, se informó que durante el encuentro efectuado en el Palacio Nacional se analizaron los puntos explicados en el comunicado emitido por la ONE; donde, además, se confirmó que hasta el 31 de diciembre 2022 se le había pagado al 99% del personal, lo que equivale a 34,596 personas, y que el 1% pendiente cuenta ya con pagos realizados o en trámite del mismo.



Además se indicó que, a la fecha, la ONE ha emitido 158 cheques y/o transferencias bancarias, de los cuales durante el viernes fueron entregados 29 cheques en el distrito municipal de Verón – Punta Cana, provincia La Altagracia.



Se recuerda que el jueves, la vicepresidenta convocó a la ONE para una reunión ese mismo día para que expliquen cuál es la situación que ha provocado el retraso en el pago de los honorarios; sin embargo dicha reunión no llegó a ser efectuada.



La noche del miércoles, la ONE emitió un comunicado en el que detalló que hay un total de 548 de 35 mil personas que no han recibido el pago por la participación en el X Censo Nacional Población y Vivienda.