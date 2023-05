Una de las maneras de evitar ser hipertenso, es adoptar un estilo de vida que excluya los excesos y sea más saludable.



La información la ofreció ayer, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, al encabezar un foro con especialistas para conmemorar el Día Mundial de la Hipertensión, enfermedad que conforme a datos de las autoridades padece un 32 por ciento de la población.



Según el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, las estadísticas obtenidas a través del estudio SODHIP realizado en el 2021, también arrojaron que 40.6 por ciento de las personas que fueron encuestadas desconocían que tenían la condición, que agrava cuando no se lleva el tratamiento para contrarrestarla.



Al participar en la actividad, el galeno señaló que la hipertensión es la causa número uno de enfermedades cardiovasculares y que desencadenan hemorragias cerebrales, infartos, edema pulmonar, y otras afecciones relacionadas con el riñón, la diabetes y la obesidad.



No obstante, la patología que afecta al más del 30 por ciento de la población adulta mundial se puede prevenir.



Así lo expresó la doctora Vhania Batista, que indicó que se puede evitar al combatir los factores de riesgo como son los altos niveles de estrés, las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo frecuente de alcohol.



La técnica nacional ante las Enfermedades no Transmisibles, Factores de Riesgo y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), también señaló que la falta de actividad física es uno de los principales detonantes del padecimiento que con la ausencia de cuidado puede ser mortal.



Otras de las condicionantes de la enfermedad, sobre todo en la República Dominicana es ser hombre, tener más de 45 años y padecer diabetes, sobrepeso u obesidad.



De acuerdo con la doctora Andelys de la Rosa, coordinadora del departamento de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud Pública (MSP), las provincias que presentan mayor nivel de hipertensión en el país son Montecristi, Espaillat y Duarte.

Iniciativas de salud para disminuir los indicadores

Con programas como la Ruta de la Salud y la estrategia Hearts, las autoridades pretenden disminuir la incidencia de la hipertensión y otras enfermedades en el país. Eladio Pérez destacó que los operativos que hacen semanalmente en diversas provincias a través de la Ruta de Salud están atacando los indicadores multifactoriales de una forma holística, y a la vez declaró que con estos están acercando los servicios de atención primaria a toda la población. Asimismo, señaló que desde el mecanismo Hearts que impulsa la OPS, están fortaleciendo las atenciones de las afecciones cardiometabólicas.