El exmiembro del Consejo de Directores del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Rafael Paz Familia, aseguró que dicho órgano superior no tenía incidencia en las decisiones administrativas de la institución cuando era presido por Fernando Rosa.



El exfuncionario habló ayer en este sentido, durante su presentación como testigo del Ministerio Público ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quien tiene a cargo el juicio de fondo del caso de corrupción Antipulpo.



“El Consejo de Directores del Fonper no conocía de las compras, ni de las adjudicaciones, ni de los oferentes, ya que esas decisiones eran responsabilidad de la parte administrativa”, respondió Paz Familia a preguntas del Ministerio Público.



En la audiencia de este miércoles, además fue presentada la testigo Luz María Reyes. Esta habló sobre las irregularidades relacionadas al Comité de Compras y Contrataciones y aseguró que el mismo no se reunía ni tomaba decisiones, sino que “por confianza” se adherían a firmar el acta que le era remitida con la determinación preestablecida de quién ganaría la licitación, sin tener participación en la escogencia.



De igual modo, Luz María Reyes, que estuvo a cargo del Departamento de Recursos Humanos durante su labor en el Fonper, indicó que había aproximadamente 200 personas, designadas por Fernando Rosa, que no asistían a trabajar “sin ninguna justificación”.



Será el próximo lunes 29 de julio, a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal continúe escuchando a los testigos del Ministerio Público en el caso Antipulpo.



Alexis Medina está acusado de crear un entramado societario que mediante tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente Danilo Medina, realizó maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.