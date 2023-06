Usuarios resaltan los beneficios del sistema a casi dos meses de operaciones

“Yo lo uso todos los días y es excelente, porque cuando uno pagaba 50 ya aquí son 15 menos entonces de algo te van sirviendo”, así lo destacó Rosa al ser abordada por elCaribe tras su salida de la estación Puente Blanco del Teleférico de Los Alcarrizos.



Y es que a casi dos meses de entrar en funcionamiento, la Línea 2 del Teleférico de Santo Domingo, en el municipio de Los Alcarrizos, ha generado cambios positivos para la economía de quienes eligen usar con frecuencia el nuevo transporte por cable, concebido para ofrecer una alternativa de movilidad más rápida, cómoda y segura e inclusiva.



El sistema compuesto por cuatro estaciones (Los Alcarrizos, Las Toronjas, Puente Blanco y Los Americanos) también ha impactado de manera considerable en el tránsito de la zona.



En la concurrida calle Duarte, principal vía de acceso al municipio, es posible visualizar un menor nivel de congestionamiento vehicular con respecto al que normalmente la caracteriza.



Margarita, residente en los Alcarrizos, corroboró que los tapones se redujeron con la operatividad del nuevo modo de transporte. “Ha sido un gran beneficio, hay menos tapones y es más cómodo”, dijo antes de dirigirse a una de las 163 cabinas que integran el Teleférico.



Aunque varios son los usuarios que elogian los beneficios que representa hoy el Teleférico de Los Alcarrizos, otros manifestaron preocupación y temor por las situaciones de retraso en las que se paraliza el servicio, por hasta diez minutos, lo cual se puedo apreciar durante el recorrido de este medio por la zona.



“Es un medio de transporte muy bueno para los que trabajamos lejos (…) Los pasajes están a un precio módico, más la comodidad, pero solo esa pequeña parte que en dos oportunidades me he quedado allá arriba”, dijo la usuaria Yaquelin Valera.



De acuerdo con Julio Ramírez, encargado de Fiscalización del Teleférico de Los Alcarrizos, las breves detenciones en el servicio son algo común en las operaciones de este tipo de transporte, a la vez que enfatizó que no constituyen ningún peligro para sus usuarios.



“El sistema sufre microparadas, eso es parte de la operación de los teleféricos, pero lo importante es que el Teleférico de Los Alcarrizos mantiene una disponibilidad de 99 por ciento, y ahora durante los primeros meses de operación de un 97 por ciento. Eso es parte de sistema como tal, pero lo principal que la gente debe saber es que no corre ningún riesgo con relación a eso”.



Ramírez, por igual, resaltó que, independientemente de estas situaciones, el funcionamiento del teleférico ha logrado tener una gran acogida por parte de los residentes del municipio gracias al impacto que provoca de forma directa el sistema en el costo y el tiempo que invierten las personas que utilizan el trasporte público.



El técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), aseguró que según un análisis socioeconómico realizado durante los estudios medioambientales del sistema, se arrojó una situación de éxito del teleférico de Los Alcarrizos de más de un 90% en encuestas realizadas a moradores de al menos 500 metros alrededor de las estaciones.



Vaticinó que el Teleférico de los Alcarrizos será aun más exitoso debido a la cohesión y arraigo que significa para la localidad.



En relación al flujo de usuarios explicó que en la actualidad varía, siendo las estaciones Los Alcarrizos, en la entrada del sector en la autopista Duarte y Los Americanos, ubicada en las proximidades de la Zona Franca de Los Alcarrizos, y del Centro Cristiano de Servicios Médicos Los Americanos.



Sistema Integrado de Transporte



Los usuarios del Teleférico de Los Alcarrizos cuentan con una tarifa única integrada de RD$35.00 que incluye el trayecto completo del sistema y las nuevas rutas alimentadoras creadas por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que operan bajo el Sistema Integrado de Transporte (SIT).



El uso de la tarifa permite ahorrar hasta un 35% de los recursos que dedican diariamente al pago de transporte. Asimismo, tienen facilidades de pago en efectivo o con tarjeta de débito y crédito de VISA y MasterCard que contengan la tecnología EMV (que tienen un signo de wifi en el exterior).

Opiniones