El vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, afirmó que el Senado retomará este lunes los procedimientos correspondientes en procura de aprobar el proyecto de reforma de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que fue reintroducido en ese hemiciclo.



Romero explicó que debe agotarse de nuevo el mismo proceso anterior con la pieza legislativa, la cual perimió.



“Hay que leerla de nuevo, ya la comisión rendirá un informe al hemiciclo, ese informe no es vinculante a la decisión del pleno, pero si es la misma ley, se somete al hemiciclo, se lee, se aprueba en primera lectura, se deja para una semana, como manda la ley y el reglamento, y ahí se pueden presentar algunas modificaciones, variaciones o algunos arreglos que haya que hacerle antes de la segunda lectura”, argumentó en entrevista para por el programa Esferas de Poder.



El congresista observó que luego de ser aprobado en primera y segunda lectura, el proyecto de ley pasaría a la Cámara de Diputados.



El senador por la provincia Duarte aseguró que si no se presenta variación alguna en la pieza y en el informe favorable de la comisión bicameral, en los 30 días restantes de la legislatura extraordinaria puede conocerse y ser aprobado.



En la cuerda floja



Recordó que el consenso que se logró en el 2019, como el 60-40, los plazos, el tope de gastos en la campaña, entre otros, se han visto en la cuerda floja y se están debatiendo.



“Si nosotros logramos en estos 30 días debatir y buscar un consenso entre todos en esos puntos, pues creo que podemos conseguir la ley, hay un consenso porque todos los partidos han dado su opinión”, agregó.



Expuso que el proyecto de reforma a la ley Orgánica del Régimen Electoral perimió, por lo que fue reintroducido por el senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, y este lunes se estará trabajando sobre el tema.



Romero manifestó que el proyecto aprobado por la comisión bicameral no es perfecto, pero fue la iniciativa legislativa posible en ese momento, porque tenía más de 15 años tratando de que sea sancionada y no se había logrado.



El legislador sostuvo que la Junta Central Electoral siente que no tenía las herramientas necesarias para reglamentar los procesos y sometió alrededor de 50 propuestas dentro del proyecto.



“Recordemos que la Junta, aunque hace las sugerencias, no es el órgano que en el Congreso decide qué se aprueba y qué no se aprueba, sino que somete las sugerencias, como debe ser, pero es el órgano que ejecuta las herramientas que le damos nosotros con las diferentes leyes”, acotó. “No hay tiempo para reformar la Ley de Partidos Políticos”, expreso el legislador. Romero advirtió que la reforma a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos debe ser dejada en el estado en que se encuentra y los esfuerzos deben concentrarse en la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Un proceso largo antes de la aprobación

Indicó que siendo realistas, si se miran los procesos y el tiempo que se han tomado las diferentes leyes en el proceso de aprobación, no hay tiempo de para sancionar la reforma de la Ley de Partidos. El senador Romero precisó que más de 28 organizaciones deben emitir su opinión en torno a los cambios que deben ejecutarse en esa normativa, lo cual generará un debate sobre el particular.