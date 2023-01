Los contagios de cólera en el país aumentaron ayer a 31, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) notificará seis casos nuevos de la enfermedad.



En un comunicado, la entidad informó que dentro de los infectados hay un hombre de 56 años residente en Villa Liberación y una mujer de 37 que vive en el barrio Los Solares del Almirante, ambos de Santo Domingo Este.



Indicó que los demás son importados y corresponden a cuatro pacientes haitianos, dos masculinos de 47 y 31 años y dos femeninas de 72 y 9 años.



Manifestó que los afectados fueron ingresados en centros de salud entre los días 18 y 20 del presente mes, tras presentar diarrea acuosa y blanquecina acompañada de vómitos.



Destacó que todos tienen más de 24 horas estables, pero continúan ingresados para fines de observación.



Temor



Para residentes del barrio Villa Liberación la falta de un buen sistema cloacal en la comunidad es lo que está originando los contagios de cólera.



Así lo considera la señora Ruth Reyes, quien en conversación con este medio declaró que las tuberías de la zona están todas llenas y esto causa que los desperdicios puedan verse incluso al caminar por las calles.



“Tienen que venir más a menudo a destaparlo porque eso es materia fecal”, expresó la dama, que indicó que debido a las personas que han dado positivo a la afección está limpiando más a menudo su casa y hasta purificando el agua para no contraer la bacteria.



Milagros Beltré tampoco tiene dudas a la hora de atribuir la aparición del padecimiento en la localidad al desbordamiento del sistema de excretas. Sin embargo, también piensa que la poca higiene en muchos de los residentes está provocando la dolencia.



“Yo estoy hasta ronca de tanto cloro que uso, (…), mi baño, mi cocina y todo lo mantengo a base de mucha higiene, pero hay gente que no le gusta limpiar su casa”, resaltó.



De igual manera, Leónidas Cabrera afirmó que el sector está en medio de una gran contaminación porque el depósito de heces fecales está a cielo abierto.



No obstante, manifestó que otro de los determinantes del cólera es el problema con la recogida de la basura, porque los encargados de hacer el trabajo no levantan los residuos sólidos de todas las áreas de la comunidad.



Aunque se espera que en el transcurso de la semana el país reciba 85 mil dosis de la vacuna que contrarresta el cólera, Salud Pública mantiene los operativos de intervención para disminuir la prevalencia de la enfermedad.



En Villa Liberación, además de instalar un hospital móvil en el que han dado asistencia médica a alrededor de 32 personas con diarrea y aquejadas con otras patologías, las autoridades continúan desplegando brigadas casa a casa para entregar insumos de limpieza y material educativo a la población y orientarlos a tomar las medidas correctas para prevenir la condición diarreica.

ASDE se compromete a sanear zonas afectadas

La doctora y titular del Área I de Salud, Ciprelli Marrero, indicó que para reducir los niveles de contaminación, la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) se comprometió a sanear todo el sector.



“La población está colaborando y nos ha acompañado también la Cruz Roja concientizando y entregando kits de higiene”, expuso



En cuanto a La Zurza, el doctor Máximo Canelo, encargado de la carpa móvil instalada en la comunidad, afirmó que hay una baja en los casos sospechosos porque todo está bajo control.